Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.
2026-03-05T12:47
2026-03-05T12:47
2026-03-05T13:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожили четыре украинских безэкипажных катера. Об этом в четверг сообщили в Минобороны РФ.В ночь на четверг над Крымом и Черным морем перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников.Накануне над Крымом, Черным и Азовским морями неоднократно отражались атаки киевских вооруженных формирований. В первой половине дня российские военные ликвидировали 46 украинских беспилотников над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Во второй половине дня над территорией полуострова и акваториями морей перехватили и уничтожили еще 29 дронов ВСУ. С 20:00 до 23:00 часов среды над Черным и Азовским морями и Крымом ликвидировали еще 25 вражеских беспилотников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожены силами Черноморского флота РФ
12:47 05.03.2026 (обновлено: 13:11 05.03.2026)