Большая Алушта осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260305/bolshaya-alushta-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii--1153710976.html
Большая Алушта осталась без света из-за аварии
Большая Алушта осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Большая Алушта осталась без света из-за аварии
На Южном берегу Крыма в четырех населенных пунктах отключили свет из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в четырех населенных пунктах отключили свет из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Так, около полудня произошло отключение в городском округе Алушты: · п. Утес: ул. Гагариной;· с. Малый Маяк: улицы Горная, Солнечная, Таврическая и прилегающие к ним улицы/переулки;· с. Пушкино: улица Автомобильная и прилегающие к ней улицы/переулки; с. Кипарисное: улицы Платановая, Карасановская и прилегающие к ним улицы/переулки;· пгт Партенит: улицы Нагорная, Солнечная, Партенитская, Горная, Прибрежная, Ламбатская, Победы, Парковая, Санаторная; шоссе Фрунзенское; переулки Скалистый, Крутой, Курортный и прилегающие к ним улицы/переулки.
РИА Новости Крым
Большая Алушта осталась без света из-за аварии

На Южном берегу Крыма в четырех населенных пунктах отключили свет из-за аварии

12:19 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма в четырех населенных пунктах отключили свет из-за аварии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
Так, около полудня произошло отключение в городском округе Алушты:
· п. Утес: ул. Гагариной;
· с. Малый Маяк: улицы Горная, Солнечная, Таврическая и прилегающие к ним улицы/переулки;
· с. Пушкино: улица Автомобильная и прилегающие к ней улицы/переулки; с. Кипарисное: улицы Платановая, Карасановская и прилегающие к ним улицы/переулки;
· пгт Партенит: улицы Нагорная, Солнечная, Партенитская, Горная, Прибрежная, Ламбатская, Победы, Парковая, Санаторная; шоссе Фрунзенское; переулки Скалистый, Крутой, Курортный и прилегающие к ним улицы/переулки.
"Планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа", - добавили в "Крымэнерго".
