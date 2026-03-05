Рейтинг@Mail.ru
Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года - РИА Новости Крым, 05.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260305/bolee-poloviny-vozvraschennykh-v-rf-voennykh-byli-v-plenu-dolshe-goda-1153734493.html
Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года
Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года
Более половины возвращенных в Россию в результате обмена в четверг военных находились в украинском плену дольше года, сообщила РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Более половины возвращенных в Россию в результате обмена в четверг военных находились в украинском плену дольше года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Им в Белоруссии оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года

Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года - Москалькова

19:11 05.03.2026 (обновлено: 19:20 05.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Более половины возвращенных в Россию в результате обмена в четверг военных находились в украинском плену дольше года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Им в Белоруссии оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.

"Больше половины освобожденных находились в плену более года, преодолевая боль ранений, они не падали духом, знали, что мы обязательно вернем их домой", - сказала Москалькова.

Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.
