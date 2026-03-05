https://crimea.ria.ru/20260305/bolee-poloviny-vozvraschennykh-v-rf-voennykh-byli-v-plenu-dolshe-goda-1153734493.html

Более половины возвращенных в РФ военных были в плену дольше года

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Более половины возвращенных в Россию в результате обмена в четверг военных находились в украинском плену дольше года, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Минобороны сообщило, что Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ. Им в Белоруссии оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, потом их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации.Предыдущий обмен между Москвой и Киевом состоялся 5 февраля. Тогда с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 157 российских военнослужащих, а также трое гражданских жителей Курской области, которых незаконно удерживал Киев. Взамен Украине были переданы 157 военнопленных ВСУ.

