Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани
https://crimea.ria.ru/20260305/bolee-500-tonn-zarazhennogo-tabaka-iz-turtsii-nashli-na-kubani-1153707259.html
Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани
Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани
На Кубани специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз свыше 532 тонн зараженного табачного сырья. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении ведомства. РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T21:38
2026-03-05T21:38
роспотребнадзор
краснодарский край
турция
безопасность
табак
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/12/1153300415_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d7b95408fda02e68ac17276475270620.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На Кубани специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз свыше 532 тонн зараженного табачного сырья. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении ведомства.Зараженный груз был обнаружен в морском порту Новороссийска в ходе карантинного фитосанитарного контроля.В целях предотвращения проникновения и распространения на территории России этого карантинного вредителя партия зараженного табачного сырья обеззаражена, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что по итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса.
краснодарский край
турция
роспотребнадзор, краснодарский край, турция, безопасность, табак, новости
Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани

На Кубань из Турции пытались ввезти свыше 500 тонн зараженного табака

21:38 05.03.2026
 
© Азово-Черноморское межрегиональное управление РоссельхознадзораСотрудник Россельхознадзора
Сотрудник Россельхознадзора
© Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На Кубани специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз свыше 532 тонн зараженного табачного сырья. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении ведомства.
Зараженный груз был обнаружен в морском порту Новороссийска в ходе карантинного фитосанитарного контроля.

"В партии табачного сырья объемом 532,62 тонны, прибывшей из Турции, выявлено шесть живых имаго карантинного объекта для Российской Федерации – многоядной мухи-горбатки (Megaselia scalaris (Loew)", – говорится в сообщении.

В целях предотвращения проникновения и распространения на территории России этого карантинного вредителя партия зараженного табачного сырья обеззаражена, добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса.
