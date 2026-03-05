https://crimea.ria.ru/20260305/bolee-500-tonn-zarazhennogo-tabaka-iz-turtsii-nashli-na-kubani-1153707259.html

Более 500 тонн зараженного табака из Турции нашли на Кубани

На Кубани специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз свыше 532 тонн зараженного табачного сырья. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении ведомства.

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. На Кубани специалисты Россельхознадзора пресекли ввоз свыше 532 тонн зараженного табачного сырья. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении ведомства.Зараженный груз был обнаружен в морском порту Новороссийска в ходе карантинного фитосанитарного контроля.В целях предотвращения проникновения и распространения на территории России этого карантинного вредителя партия зараженного табачного сырья обеззаражена, добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что по итогам проверки тепличных хозяйств в Крыму и Севастополе установлено шесть карантинных фитосанитарных зон в связи с обнаружением опасного насекомого-вредителя – западного цветочного трипса.

