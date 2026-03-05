Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/azerbaydzhan-otvetit-na-ataku-irana--aliev-1153726392.html
Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев
Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев
Вооруженные силы Азербайджана примут меры для ответа на атаку Ирана по территории Нахичевани. Такое поручение войскам на заседании совбеза дал президент... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T15:38
2026-03-05T15:38
азербайджан
ильхам алиев
в мире
иран
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142720624_266:0:2452:1230_1920x0_80_0_0_6b981d6a00e4284ed29df2e3f1440345.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Азербайджана примут меры для ответа на атаку Ирана по территории Нахичевани. Такое поручение войскам на заседании совбеза дал президент республики Ильхам Алиев.Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань.По его словам, это уже не первый раз, когда Иран "осуществляет террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев".Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу после происшествия вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве.В республиканском МИД решительно осудили атаки, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранениям двух гражданских лиц.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дронЕще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школыРазделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
азербайджан
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142720624_221:0:2313:1569_1920x0_80_0_0_aa5c242a6a7a3601f0760054d57802ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азербайджан, ильхам алиев, в мире, иран, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша
Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев

Алиев поручил армии Азербайджана осуществить ответные меры после атаки Ирана

15:38 05.03.2026
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алие
Президент Азербайджана Ильхам Алие
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Азербайджана примут меры для ответа на атаку Ирана по территории Нахичевани. Такое поручение войскам на заседании совбеза дал президент республики Ильхам Алиев.
Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань.
"Мы не смиримся с этим безосновательным террористическим актом, агрессией, совершенными против Азербайджана. Нашим вооруженным силам поручено подготовить и осуществить ответные меры", - цитирует Алиева РИА Новости.
По его словам, это уже не первый раз, когда Иран "осуществляет террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев".
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу после происшествия вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве.
В республиканском МИД решительно осудили атаки, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранениям двух гражданских лиц.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
Еще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школы
Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
 
АзербайджанИльхам АлиевВ миреИранБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и США
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Пострадавшим от недавних атак ВСУ в Севастополе выделили 6 млн рублей
16:21Экс-первый замминистра обороны РФ Цаликов задержан по делу о хищении
16:15"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
16:07Начался ремонт трассы между Ялтой и Севастополем
15:56Строительство КОС в Крыму - в будущем году откроют еще 7 объектов
15:47Суд в Москве вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну
15:38Над Крымом отработала ПВО
15:38Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев
15:29В Севастополе аферисты украли 3 млн на благоустройстве пляжа Учкуевка
15:10Жителя Крыма приговорили к двум годам за экстремизм в соцсетях
14:55Россия и Украина обменяют по 500 военнопленных с обеих сторон - Мединский
14:52Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками
14:41Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными
14:33Зеленский: переговоры по Украине могут отложить на фоне ситуации в Иране
14:26В Крыму кадровый вопрос в сфере культуры упирается в жилье - министр
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
Лента новостейМолния