Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев

Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Азербайджан ответит на атаку Ирана – Алиев

05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Азербайджана примут меры для ответа на атаку Ирана по территории Нахичевани. Такое поручение войскам на заседании совбеза дал президент республики Ильхам Алиев.Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань.По его словам, это уже не первый раз, когда Иран "осуществляет террористические акты против Азербайджана и азербайджанцев".Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу после происшествия вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве.В республиканском МИД решительно осудили атаки, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранениям двух гражданских лиц.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дронЕще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школыРазделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана

