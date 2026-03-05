Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260305/azerbaydzhan-ostavlyaet-za-soboy-pravo-na-otvetnye-deystviya-po-iranu-1153713867.html
Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану
Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану
Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия. Такое заявление сделали в... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T13:07
2026-03-05T13:07
новости
азербайджан
нахичевань
иран
обострение между израилем и ираном
обострение между ираном и сша
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/09/1118921627_301:214:1718:1011_1920x0_80_0_0_27282a73ff9ec037cc6aa2b65e84022f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия. Такое заявление сделали в республиканском МИД.Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе, подчеркнули дипломаты."Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность по данному вопросу, предоставить объяснения и принять необходимые безотлагательные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем", – добавили в МИД Азербайджана.Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань.Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против ИранаИран отрицает запуск ракеты в направлении ТурцииПентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
азербайджан
нахичевань
иран
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/09/1118921627_309:0:1718:1057_1920x0_80_0_0_3f7dadb66d4dc105d04ef3f8fafecf68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, азербайджан, нахичевань, иран, обострение между израилем и ираном, обострение между ираном и сша, беспилотник (бпла, дрон)
Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану

Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану и осуждает действия ИРИ

13:07 05.03.2026
 
© Министерство обороны Азербайджана / Перейти в фотобанкФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана
© Министерство обороны Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия. Такое заявление сделали в республиканском МИД.
"Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранениям двух гражданских лиц. Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер", – сказано в сообщении.
Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе, подчеркнули дипломаты.
"Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность по данному вопросу, предоставить объяснения и принять необходимые безотлагательные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем", – добавили в МИД Азербайджана.
Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве.
Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
Иран отрицает запуск ракеты в направлении Турции
Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
 
НовостиАзербайджанНахичеваньИранОбострение между Израилем и ИраномОбострение между Ираном и СШАБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:14Что с бензином в Крыму – власти назвали причину сбоев
14:04Гражданин Румынии получил 15 лет за шпионаж на Кубани в пользу Киева
13:57Новости СВО: армия России поразила 152 района скопления сил и техники ВСУ
13:45В Херсонской области жертвами ВСУ стали восемь мирных жителей
13:32Путин поздравил актрису Елену Яковлеву с юбилеем
13:21Аферисты украли у севастопольца 750 тысяч рублей: курьера будут судить
13:07Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану
12:57Переговоры по Украине: главные договоренности пока не достигнуты – Лавров
12:47Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ
12:44Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
12:37ВТБ: в феврале выдачи автокредитов в Крыму выросли на 35%
12:29Являются ли переговоры по Украине "ширмой" для США – ответ Лаврова
12:19Большая Алушта осталась без света из-за аварии
12:12Крымские полицейские пресекли наркотрафик из Евпатории
12:05"Дух Анкориджа" испаряется – Лавров
11:57Еще несколько иранских дронов упали в Нахичевани: один из них возле школы
11:41В России ОПГ попалась на хищении выплат у 24 бойцов спецоперации
11:38ВТБ: выдачи ипотеки с начала года в России выросли вдвое
11:33Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против Ирана
11:29В международном аэропорту Азербайджана взорвался запущенный из Ирана дрон
Лента новостейМолния