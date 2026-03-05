https://crimea.ria.ru/20260305/azerbaydzhan-ostavlyaet-za-soboy-pravo-na-otvetnye-deystviya-po-iranu-1153713867.html

Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану

Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Азербайджан оставляет за собой право на ответные действия по Ирану

Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия. Такое заявление сделали в... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T13:07

2026-03-05T13:07

2026-03-05T13:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Азербайджан осуждает инцидент с падением иранского дрона в аэропорту Нахичевани и оставляет за собой право на ответные действия. Такое заявление сделали в республиканском МИД.Данное нападение на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе, подчеркнули дипломаты."Мы требуем от Исламской Республики Иран в кратчайшие сроки внести ясность по данному вопросу, предоставить объяснения и принять необходимые безотлагательные меры для предотвращения повторения подобных случаев в будущем", – добавили в МИД Азербайджана.Днем в четверг стало известно, что несколько запущенных из Ирана дронов упали в разных местах Нахичевани в Азербайджане, в том числе вблизи школы. Один из беспилотников взорвался в международном аэропорту Нахичевань.Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Моджтаба Демирчилу вызван в министерство иностранных дел Азербайджана. Иранской стороне будет выражен решительный протест и вручена соответствующая нота протеста, дополнили в министерстве.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь >>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разделяй и властвуй: Лавров назвал скрытую цель операции против ИранаИран отрицает запуск ракеты в направлении ТурцииПентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное

2026

Новости

