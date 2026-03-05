"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"

https://crimea.ria.ru/20260305/avtodor-podnyal-tarif-na-trasse-m-4-don-1153728091.html
Компания "Автодор" подняла тарифы на проезд по трассе М-4 "Дон". Как сообщается на сайте предприятия, повышение произошло в рамках ежегодной индексации. РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Компания "Автодор" подняла тарифы на проезд по трассе М-4 "Дон". Как сообщается на сайте предприятия, повышение произошло в рамках ежегодной индексации.В соответствии с таблицей тарифов на сайте, в данном случае речь идет о стоимости проезда в будние дни. Таким образом к предыдущему тарифу прибавились 430 рублей. В выходные – с пятницы по воскресенье – новый тариф составляет 6 090 рублей, что на 890 рублей выше, чем в прошлому году."Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог Государственной компании. Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством. На М-4, к примеру, лимит составляет 6,95 рублей за км, но фактическая цена – от 4 до 5 рублей", – подчеркнули в "Автодоре".Подчеркивается также что при регулярных поездках с использованием транспондера и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4 284 руб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На участке М-4 "Дон" сняли ограничения для большегрузовУскорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в АдлереОт Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым.
Компания "Автодор" подняла тарифы на проезд по трассе М-4 "Дон". Как сообщается на сайте предприятия
, повышение произошло в рамках ежегодной индексации.
"После проведения ежегодной индексации стоимость проезда от Москвы до Краснодара по М-4 "Дон" для легковых автомобилей с понедельника по четверг составит 5 040 рублей", – сказано в сообщении.
В соответствии с таблицей тарифов на сайте, в данном случае речь идет о стоимости проезда в будние дни. Таким образом к предыдущему тарифу прибавились 430 рублей. В выходные – с пятницы по воскресенье – новый тариф составляет 6 090 рублей, что на 890 рублей выше, чем в прошлому году.
"Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог Государственной компании. Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством. На М-4, к примеру, лимит составляет 6,95 рублей за км, но фактическая цена – от 4 до 5 рублей", – подчеркнули в "Автодоре".
Подчеркивается также что при регулярных поездках с использованием транспондера и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4 284 руб.
