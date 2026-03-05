Рейтинг@Mail.ru
"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 05.03.2026
"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон" - РИА Новости Крым, 05.03.2026
"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"
Компания "Автодор" подняла тарифы на проезд по трассе М-4 "Дон". Как сообщается на сайте предприятия, повышение произошло в рамках ежегодной индексации. РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Компания "Автодор" подняла тарифы на проезд по трассе М-4 "Дон". Как сообщается на сайте предприятия, повышение произошло в рамках ежегодной индексации.В соответствии с таблицей тарифов на сайте, в данном случае речь идет о стоимости проезда в будние дни. Таким образом к предыдущему тарифу прибавились 430 рублей. В выходные – с пятницы по воскресенье – новый тариф составляет 6 090 рублей, что на 890 рублей выше, чем в прошлому году."Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог Государственной компании. Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством. На М-4, к примеру, лимит составляет 6,95 рублей за км, но фактическая цена – от 4 до 5 рублей", – подчеркнули в "Автодоре".Подчеркивается также что при регулярных поездках с использованием транспондера и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4 284 руб.
"Автодор" поднял тариф на трассе М-4 "Дон"

"Автодор" проиндексировал тариф на проезд по трассе М-4 "Дон"

16:15 05.03.2026
 
© ГАИ КубаниСильный ветер и снег накрыл трассу М-4 "Дон" в Ростовской области
Сильный ветер и снег накрыл трассу М-4 Дон в Ростовской области
© ГАИ Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Компания "Автодор" подняла тарифы на проезд по трассе М-4 "Дон". Как сообщается на сайте предприятия, повышение произошло в рамках ежегодной индексации.
"После проведения ежегодной индексации стоимость проезда от Москвы до Краснодара по М-4 "Дон" для легковых автомобилей с понедельника по четверг составит 5 040 рублей", – сказано в сообщении.
В соответствии с таблицей тарифов на сайте, в данном случае речь идет о стоимости проезда в будние дни. Таким образом к предыдущему тарифу прибавились 430 рублей. В выходные – с пятницы по воскресенье – новый тариф составляет 6 090 рублей, что на 890 рублей выше, чем в прошлому году.
"Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог Государственной компании. Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством. На М-4, к примеру, лимит составляет 6,95 рублей за км, но фактическая цена – от 4 до 5 рублей", – подчеркнули в "Автодоре".
Подчеркивается также что при регулярных поездках с использованием транспондера и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4 284 руб.
