Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно
Военные продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь – над город уничтожены три воздушные цели. Повреждена электроподстанция и газовая труба. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 05.03.2026
2026-03-05T23:13
2026-03-05T23:21
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
воздушная тревога в севастополе
происшествия
пво
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Военные продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь – над город уничтожены три воздушные цели. Повреждена электроподстанция и газовая труба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе в четверг вечером объявлена воздушная тревога. Сирены включили в 22:34. Также остановлена работа катеров и паромов через бухту. Ранее Развожаев сообщал об одной сбитой воздушной цели.По данным губернатора, осколки от сбитых воздушных целей повредили электроподстанцию.Кроме того, в районе Жидилова осколок от сбитой воздушной цели повредил газовую трубу, поэтому было громко, добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно

Над Севастополем сбито три цели – в городе частично пропал свет и перебита газовая труба

23:13 05.03.2026 (обновлено: 23:21 05.03.2026)
 
Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
Атаковавшие Севастополь беспилотники были начинены металлическим шариками
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Военные продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь – над город уничтожены три воздушные цели. Повреждена электроподстанция и газовая труба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В городе в четверг вечером объявлена воздушная тревога. Сирены включили в 22:34. Также остановлена работа катеров и паромов через бухту. Ранее Развожаев сообщал об одной сбитой воздушной цели.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели в районе Северной стороны и над Гагаринским районом", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, осколки от сбитых воздушных целей повредили электроподстанцию.

"Нет электроэнергии в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника. Специалисты уже на месте, о сроках восстановления электроснабжения проинформирую дополнительно", - уточнил он.

Кроме того, в районе Жидилова осколок от сбитой воздушной цели повредил газовую трубу, поэтому было громко, добавил Развожаев.
