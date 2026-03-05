https://crimea.ria.ru/20260305/ataka-vsu-na-sevastopol-prodolzhaetsya--chto-izvestno-1153738122.html

Атака ВСУ на Севастополь продолжается – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Военные продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь – над город уничтожены три воздушные цели. Повреждена электроподстанция и газовая труба. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе в четверг вечером объявлена воздушная тревога. Сирены включили в 22:34. Также остановлена работа катеров и паромов через бухту. Ранее Развожаев сообщал об одной сбитой воздушной цели.По данным губернатора, осколки от сбитых воздушных целей повредили электроподстанцию.Кроме того, в районе Жидилова осколок от сбитой воздушной цели повредил газовую трубу, поэтому было громко, добавил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

