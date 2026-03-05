https://crimea.ria.ru/20260305/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnr-1153713220.html

Армия России освободила еще один населенный пункт в ДНР

Войска армии России освободили населенный пункт Яровая в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 05.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Войска армии России освободили населенный пункт Яровая в ДНР, сообщили в Минобороны.Накануне стало известно, что армия РФ освободила еще два населенных пункта в Запорожской и Сумской областях. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что под контроль армии России перешли три населенных пункта в Харьковской области и ДНР.28 февраля сообщалось, что Вооруженные силы России выбили ВСУ из двух населенных пунктов в Харьковской и Запорожской областях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

