Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками
Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками - РИА Новости Крым, 05.03.2026
Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками
Основные строительные работы на объектах необходимо заканчивать до наступления осенне-зимнего периода, а с недобросовестными подрядчиками нужно без промедления... РИА Новости Крым, 05.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Основные строительные работы на объектах необходимо заканчивать до наступления осенне-зимнего периода, а с недобросовестными подрядчиками нужно без промедления расторгать контракты. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии минстроя республики.Он также напомнил, что до 10 марта необходимо заключить контракты по всем объектам, запланированным к реализации в 2026 году. При этом важно ориентироваться на рациональные, результативные и одновременно недорогие и быстрые решения, максимально применять типовые проекты, чтобы сократить сроки строительства. Технически простые объекты, которые не требуют масштабных изыскательских работ, нужно стремиться завершать уже в середине года, отметил глава республики.Аксенов добавил, что в минувшем году Крым показал высокие результаты работы строительной отрасли. Всего в регионе за счет бюджетных и внебюджетных источников построено и сдано в эксплуатацию более 1600 объектов.
Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками

Контракты с недобросовестными подрядчиками нужно расторгать без промедления – Аксенов

14:52 05.03.2026
 
Глава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Основные строительные работы на объектах необходимо заканчивать до наступления осенне-зимнего периода, а с недобросовестными подрядчиками нужно без промедления расторгать контракты. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии минстроя республики.
"Нам необходимо и далее работать над дисциплиной и повышением эффективности… Основные строительные работы заканчивать до начала ухудшения погодных условий в осенне-зимний период. Следует сразу прекращать работу с недобросовестными подрядными организациями, параллельно продолжать формирование реестра добросовестных подрядчиков", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что до 10 марта необходимо заключить контракты по всем объектам, запланированным к реализации в 2026 году. При этом важно ориентироваться на рациональные, результативные и одновременно недорогие и быстрые решения, максимально применять типовые проекты, чтобы сократить сроки строительства. Технически простые объекты, которые не требуют масштабных изыскательских работ, нужно стремиться завершать уже в середине года, отметил глава республики.
Аксенов добавил, что в минувшем году Крым показал высокие результаты работы строительной отрасли. Всего в регионе за счет бюджетных и внебюджетных источников построено и сдано в эксплуатацию более 1600 объектов.
Сергей АксеновКрымНовости КрымаСтроительствоМинистерство строительства и архитектуры Крыма (Минстрой РК)
 
