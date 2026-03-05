https://crimea.ria.ru/20260305/aksenov-prizval-ne-tseremonitsya-s-nedobrosovestnymi-podryadchikami-1153723884.html

Аксенов призвал не церемониться с недобросовестными подрядчиками

2026-03-05T14:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Основные строительные работы на объектах необходимо заканчивать до наступления осенне-зимнего периода, а с недобросовестными подрядчиками нужно без промедления расторгать контракты. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии минстроя республики.Он также напомнил, что до 10 марта необходимо заключить контракты по всем объектам, запланированным к реализации в 2026 году. При этом важно ориентироваться на рациональные, результативные и одновременно недорогие и быстрые решения, максимально применять типовые проекты, чтобы сократить сроки строительства. Технически простые объекты, которые не требуют масштабных изыскательских работ, нужно стремиться завершать уже в середине года, отметил глава республики.Аксенов добавил, что в минувшем году Крым показал высокие результаты работы строительной отрасли. Всего в регионе за счет бюджетных и внебюджетных источников построено и сдано в эксплуатацию более 1600 объектов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам В Крыму для репатриантов построят два дома на 120 квартир в этом годуМасштабный ямочный ремонт дорог в Крыму: где пройдут работы в среду

