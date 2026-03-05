Аферисты украли у севастопольца 750 тысяч рублей: курьера будут судить

Рейтинг@Mail.ru
новости севастополя, севастополь, происшествия, телефон, мошенничество
13:21 05.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. За пособничество дистанционным мошенникам в Севастополе 28-летний курьер может получить до 10 лет лишения свободы. Мужчину подозревают в хищении 750 тысяч рублей в составе организованной группы. Предварительное расследование уголовного дела завершено, материалы в суде. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.
По информации следствия, в Севастополе мошенники позвонили 77-летнему пенсионеру и сообщили, что якобы его дочь стала виновницей серьезного ДТП. Затем от имени "следователя" для освобождения ее от уголовной ответственности убедили собрать всю имеющуюся в доме наличность и передать вместе с предметами первой необходимости.
"Мужчина согласился и отдал сбережения, в том числе иностранную валюту, на общую сумму 750 тысяч рублей прибывшему таксисту. Перевозчик доставил пакет в столицу Крыма и передал незнакомому заказчику, оказавшемуся пособником аферистов", – сказано в сообщении.
Часть полученных денег курьер передал соучастникам, а часть оставил себе в качестве вознаграждения, уточнили в городской прокуратуре. Сотрудники полиции задержали 28-летнего курьера мошенников в Алуште, когда он собирался вернуться в Ростов.
"Уголовное дело рассматривает Киевский районный суд Симферополя. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство", – добавили в прокуратуре Севастополя.
В начале марта сообщалось, что в Крыму две пенсионерки отдали 2,5 миллиона рублей мошенникам, действовавшим от имени сотрудников службы безопасности и под предлогом перерасчета и декларирования пенсии.
