Аферисты украли у севастопольца 750 тысяч рублей: курьера будут судить

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. За пособничество дистанционным мошенникам в Севастополе 28-летний курьер может получить до 10 лет лишения свободы. Мужчину подозревают в хищении 750 тысяч рублей в составе организованной группы. Предварительное расследование уголовного дела завершено, материалы в суде. Об этом сообщили в Управлении МВД России по городу.По информации следствия, в Севастополе мошенники позвонили 77-летнему пенсионеру и сообщили, что якобы его дочь стала виновницей серьезного ДТП. Затем от имени "следователя" для освобождения ее от уголовной ответственности убедили собрать всю имеющуюся в доме наличность и передать вместе с предметами первой необходимости.Часть полученных денег курьер передал соучастникам, а часть оставил себе в качестве вознаграждения, уточнили в городской прокуратуре. Сотрудники полиции задержали 28-летнего курьера мошенников в Алуште, когда он собирался вернуться в Ростов.В начале марта сообщалось, что в Крыму две пенсионерки отдали 2,5 миллиона рублей мошенникам, действовавшим от имени сотрудников службы безопасности и под предлогом перерасчета и декларирования пенсии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судитьВ Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенниковМошенники рассылают россиянам сообщения о возврате денег за услуги ЖКХ

