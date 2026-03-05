https://crimea.ria.ru/20260305/aeroporty-kubani-i-severnogo-kavkaza-byli-zakryty-vsyu-noch-1153702463.html
Аэропорты Кубани и Северного Кавказа открыли после ограничений на полеты
2026-03-05T06:10
2026-03-05T06:10
2026-03-05T06:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Аэропорты Краснодарского края и Северного Кавказа возобновляют работу утром 5 марта после многочасового ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на прием и выпуск судов в шести воздушных гаванях был введен 4 марта: в Геленджике и Краснодаре – около 13 часов, во Владикавказе, Магасе и Грозном – около семи часов вечера накануне. Аэропорт в Сочи в среду закрывали дважды – около 15 часов, после чего открыли спустя 5,5 часов, повторно воздушную гавань в городе-курорте закрыли около девяти часов вечера накануне.В среду днем сирены системы оповещения были запущены в Новороссийске, Анапе и других городах Краснодарского края из-за угрозы атаки беспилотников. При отражении атаки обломки дронов упали на территории трех санаториев в Геленджике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
