https://crimea.ria.ru/20260305/aeroporty-kubani-i-severnogo-kavkaza-byli-zakryty-vsyu-noch-1153702463.html

Аэропорты Кубани и Северного Кавказа открыли после ограничений на полеты

Аэропорты Кубани и Северного Кавказа открыли после ограничений на полеты - РИА Новости Крым, 05.03.2026

Аэропорты Кубани и Северного Кавказа открыли после ограничений на полеты

Аэропорты Краснодарского края и Северного Кавказа возобновляют работу утром 5 марта после многочасового ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом... РИА Новости Крым, 05.03.2026

2026-03-05T06:10

2026-03-05T06:10

2026-03-05T06:24

аэропорт

сочи

геленджик

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/06/1147757425_0:237:1280:957_1920x0_80_0_0_099747b21d56fe9b6e60b7419877a504.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Аэропорты Краснодарского края и Северного Кавказа возобновляют работу утром 5 марта после многочасового ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.Запрет на прием и выпуск судов в шести воздушных гаванях был введен 4 марта: в Геленджике и Краснодаре – около 13 часов, во Владикавказе, Магасе и Грозном – около семи часов вечера накануне. Аэропорт в Сочи в среду закрывали дважды – около 15 часов, после чего открыли спустя 5,5 часов, повторно воздушную гавань в городе-курорте закрыли около девяти часов вечера накануне.В среду днем сирены системы оповещения были запущены в Новороссийске, Анапе и других городах Краснодарского края из-за угрозы атаки беспилотников. При отражении атаки обломки дронов упали на территории трех санаториев в Геленджике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сочи

геленджик

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэропорт, сочи, геленджик