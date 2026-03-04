https://crimea.ria.ru/20260304/zrada-ot-soyuznikov-boris-dzhonson-sdelal-neozhidannoe-zayavlenie-o-kryme-1153687637.html

"Зрада" от союзников: Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о Крыме

У Украины весьма малы шансы на возврат территорий Крыма и Донбасса. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T15:06

крым

новые регионы россии

украина

борис джонсон

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. У Украины весьма малы шансы на возврат территорий Крыма и Донбасса. Такое заявление сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью украинским СМИ.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что отказывается вывести боевиков ВСУ из Донбасса и оставить в покое жителей региона.При этом в конце декабря Зеленский признал, что у Киева нет сил и достаточной поддержки для того, чтобы вернуть Крым. Через несколько дней глава киевского режима допустил проведение "всеукраинского референдума" по вопросу вывода частей ВСУ из контролируемой Киевом части Донбасса. Уже в январе на пресс-конференции в Вильнюсе Зеленский снова отказался выводить из региона украинских боевиков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".В сентябре 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей также прошли референдумы. На голосование был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов РФ. Явка во всех четырех регионах значительно перекрыла необходимый 50-процентный уровень, а в ДНР и ЛНР превысила 90%, поэтому референдумы признаны состоявшимися. 30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский сделал заявление о ДонбассеРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФВ Крыму оценили слова Трампа о способности США вести войны вечно

Новости

