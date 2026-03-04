Рейтинг@Mail.ru
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для зимнего автомобильного туризма. Как выяснили аналитики сервисов "Авито Авто" и "Авито Путешествия",... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T15:31
2026-03-04T15:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для зимнего автомобильного туризма. Как выяснили аналитики сервисов "Авито Авто" и "Авито Путешествия", около половины путешественников этой зимой прибывали в Крым на машинах.По их данным, полуостров оказался на шестой строчке рейтинга. На первой расположился Краснодарский край, на втором месте – Москва и Московская область. Также в первой пятерке Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область.Наличие автомобиля позволяет туристам свободнее перемещаться между локациями, потому многие из них выбирают загородный формат отдыха, отмечается в релизе. В регионах, вошедших в рейтинг, россияне забронировали этой зимой на 12% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов, чем годом ранее.В феврале 2026 года Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проекты Крыма вошли в каталог лучших практик гастротуризма в РоссииВ Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026Ялта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, автомобиль, автотуризм, новости крыма
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым

Крым вошел в топ-10 регионов для зимнего автотуризма

15:31 04.03.2026
 
© Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту
© Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для зимнего автомобильного туризма. Как выяснили аналитики сервисов "Авито Авто" и "Авито Путешествия", около половины путешественников этой зимой прибывали в Крым на машинах.
"Крым вошел в топ-10 регионов по популярности для автотуризма среди россиян по итогам зимы. В Крыму доля туристов среди арендаторов авто составила 48%, а динамика бронирований загородного жилья в регионе за год выросла на 10% год к году", – выяснили эксперты сервисов.
По их данным, полуостров оказался на шестой строчке рейтинга. На первой расположился Краснодарский край, на втором месте – Москва и Московская область. Также в первой пятерке Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область.
Наличие автомобиля позволяет туристам свободнее перемещаться между локациями, потому многие из них выбирают загородный формат отдыха, отмечается в релизе. В регионах, вошедших в рейтинг, россияне забронировали этой зимой на 12% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов, чем годом ранее.
"Загородный формат часто предпочитают большие компании и семьи с детьми. Так, в представленных в исследовании регионах в среднем дома, дачи или коттеджи бронировали на четверых человек, причем двое из них были дети", - сообщают в пресс-службе платформ со ссылкой на руководителя направления "Привлечение гостей" в "Авито Путешествиях" Анастасию Бардину.
В феврале 2026 года Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проекты Крыма вошли в каталог лучших практик гастротуризма в России
В Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026
Ялта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмАвтомобильАвтотуризмНовости Крыма
 
