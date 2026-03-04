https://crimea.ria.ru/20260304/zimniy-avtoturizm--rossiyane-vybrali-krym-1153689544.html
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для зимнего автомобильного туризма. Как выяснили аналитики сервисов "Авито Авто" и "Авито Путешествия",... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T15:31
2026-03-04T15:31
2026-03-04T15:31
эксклюзивы риа новости крым
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
автомобиль
автотуризм
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7090abd51a7857ba6243496daad7ac2a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для зимнего автомобильного туризма. Как выяснили аналитики сервисов "Авито Авто" и "Авито Путешествия", около половины путешественников этой зимой прибывали в Крым на машинах.По их данным, полуостров оказался на шестой строчке рейтинга. На первой расположился Краснодарский край, на втором месте – Москва и Московская область. Также в первой пятерке Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область.Наличие автомобиля позволяет туристам свободнее перемещаться между локациями, потому многие из них выбирают загородный формат отдыха, отмечается в релизе. В регионах, вошедших в рейтинг, россияне забронировали этой зимой на 12% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов, чем годом ранее.В феврале 2026 года Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проекты Крыма вошли в каталог лучших практик гастротуризма в РоссииВ Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026Ялта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ace61b8858beb579bbc6d4822957b777.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, автомобиль, автотуризм, новости крыма
Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
Крым вошел в топ-10 регионов для зимнего автотуризма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для зимнего автомобильного туризма. Как выяснили аналитики сервисов "Авито Авто" и "Авито Путешествия", около половины путешественников этой зимой прибывали в Крым на машинах.
"Крым вошел в топ-10 регионов по популярности для автотуризма среди россиян по итогам зимы. В Крыму доля туристов среди арендаторов авто составила 48%, а динамика бронирований загородного жилья в регионе за год выросла на 10% год к году", – выяснили эксперты сервисов.
По их данным, полуостров оказался на шестой строчке рейтинга. На первой расположился Краснодарский край, на втором месте – Москва и Московская область. Также в первой пятерке Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область.
Наличие автомобиля позволяет туристам свободнее перемещаться между локациями, потому многие из них выбирают загородный формат отдыха, отмечается в релизе. В регионах, вошедших в рейтинг, россияне забронировали этой зимой на 12% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов, чем годом ранее.
"Загородный формат часто предпочитают большие компании и семьи с детьми. Так, в представленных в исследовании регионах в среднем дома, дачи или коттеджи бронировали на четверых человек, причем двое из них были дети", - сообщают в пресс-службе платформ со ссылкой на руководителя направления "Привлечение гостей" в "Авито Путешествиях" Анастасию Бардину.
В феврале 2026 года Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто
, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: