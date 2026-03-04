https://crimea.ria.ru/20260304/zimniy-avtoturizm--rossiyane-vybrali-krym-1153689544.html

Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым

Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым

Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для зимнего автомобильного туризма. Как выяснили аналитики сервисов "Авито Авто" и "Авито Путешествия",... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T15:31

2026-03-04T15:31

2026-03-04T15:31

эксклюзивы риа новости крым

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

автомобиль

автотуризм

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7090abd51a7857ba6243496daad7ac2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крым вошел в десятку самых популярных регионов России для зимнего автомобильного туризма. Как выяснили аналитики сервисов "Авито Авто" и "Авито Путешествия", около половины путешественников этой зимой прибывали в Крым на машинах.По их данным, полуостров оказался на шестой строчке рейтинга. На первой расположился Краснодарский край, на втором месте – Москва и Московская область. Также в первой пятерке Ставропольский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Калининградская область.Наличие автомобиля позволяет туристам свободнее перемещаться между локациями, потому многие из них выбирают загородный формат отдыха, отмечается в релизе. В регионах, вошедших в рейтинг, россияне забронировали этой зимой на 12% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов, чем годом ранее.В феврале 2026 года Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для путешествий на личных авто, сообщалось ранее на сайте российского сервиса бронирования Твил.Ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проекты Крыма вошли в каталог лучших практик гастротуризма в РоссииВ Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026Ялта готовится к сезону: сколько пляжей и отелей ждут туристов

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, автомобиль, автотуризм, новости крыма