Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе
Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе
Житель Крыма, задержанный по обвинению в госизмене и пропаганде терроризма, рассказал на допросе, что в 2023 году передал данные о дислокации дивизионов ПВО и... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T10:50
2026-03-04T10:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Житель Крыма, задержанный по обвинению в госизмене и пропаганде терроризма, рассказал на допросе, что в 2023 году передал данные о дислокации дивизионов ПВО и боновых заграждениях в бухте Севастополя. Это следует из видео Центра общественных связей ФСБ России.В среду УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании жителя Бахчисарайского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники российских войск, по которым впоследствии наносились удары.Кроме того, он передавал противнику информацию социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации, а также публично призывал к терактам и диверсиям против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в РоссииФигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
крым
севастополь
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, видео, задержание диверсантов и шпионов в крыму, шпионаж, крым, севастополь, вооруженные силы россии, новости крыма, видео
Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе

Задержанный в Крыму украинский шпион передал Киеву данные о дислокации ПВО в Севастополе

10:50 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Житель Крыма, задержанный по обвинению в госизмене и пропаганде терроризма, рассказал на допросе, что в 2023 году передал данные о дислокации дивизионов ПВО и боновых заграждениях в бухте Севастополя. Это следует из видео Центра общественных связей ФСБ России.
"В апреле 2023-го года я передал данные (украинской военной разведке) в отношении севастопольских боновых заграждений, ПВО, а также РЛС (радиолокационных станциях – ред.), находящихся в бухте Севастополя", - сказал обвиняемый.
В среду УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании жителя Бахчисарайского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники российских войск, по которым впоследствии наносились удары.
Кроме того, он передавал противнику информацию социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации, а также публично призывал к терактам и диверсиям против России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в России
Фигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение
На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
 
