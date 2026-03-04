https://crimea.ria.ru/20260304/zaderzhannyy-v-krymu-shpion-peredal-kievu-dannye-o-pvo-v-sevastopole-1153673479.html
Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе
Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Житель Крыма, задержанный по обвинению в госизмене и пропаганде терроризма, рассказал на допросе, что в 2023 году передал данные о дислокации дивизионов ПВО и боновых заграждениях в бухте Севастополя. Это следует из видео Центра общественных связей ФСБ России.В среду УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании жителя Бахчисарайского района, который передавал украинской военной разведке сведения о местах дислокации военных, вооружения и техники российских войск, по которым впоследствии наносились удары.Кроме того, он передавал противнику информацию социально-политической обстановке на полуострове в целях ее дестабилизации, а также публично призывал к терактам и диверсиям против России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 100 нелегальных каналов СБУ для вербовки перекрыли в РоссииФигурант теракта на Крымском мосту получил пожизненное заключение На военном аэродроме Кубани предотвращен теракт
