ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/vsu-atakovali-mirnykh-grazhdan-v-belgorodskoy-oblasti---troe-v-bolnitse-1153674934.html
ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице
ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице - РИА Новости Крым, 04.03.2026
ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице
Три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T11:28
2026-03-04T11:28
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
новости
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/10/1124912831_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6f979b35b86060dd45b5ad9653ceecde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в Грайвороне дрон атаковал движущийся автомобиль. Двоих женщин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в местную больницу. Позже их переведут на лечение в Белгород.
белгородская область
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, атаки всу
ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице

В Белгородской области три мирных жителя пострадали при атаках ВСУ - Гладков

11:28 04.03.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазбитое в результате обстрела стекло
Разбитое в результате обстрела стекло
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Солохи Белгородского округа два FPV-дрона ударили по сельскохозяйственной технике. Мужчину с осколочными ранениями спины, головы и шеи доставили в Бессоновскую амбулаторию. После оказания помощи бригада скорой транспортирует его в городскую больницу №2 Белгорода. Техника уничтожена", - рассказал он.
Кроме того, в Грайвороне дрон атаковал движущийся автомобиль. Двоих женщин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в местную больницу. Позже их переведут на лечение в Белгород.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек
Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка
На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковНовостиАтаки ВСУ
 
