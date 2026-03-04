https://crimea.ria.ru/20260304/vsu-atakovali-mirnykh-grazhdan-v-belgorodskoy-oblasti---troe-v-bolnitse-1153674934.html

ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице

Три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Три мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Кроме того, в Грайвороне дрон атаковал движущийся автомобиль. Двоих женщин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями доставили в местную больницу. Позже их переведут на лечение в Белгород.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ракетами обстреляли Белгород - без света 60 тысяч человек Ракетная атака на Таганрог – повреждена многоэтажка На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший

