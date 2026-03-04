https://crimea.ria.ru/20260304/vsu-atakovali-bespilotnikami-poezd-v-bryanskoy-oblasti-1153665596.html
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.03.2026
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области
Украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T06:10
2026-03-04T06:10
2026-03-04T06:37
брянская область
александр богомаз
железная дорога
поезд
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_c62a2186876a6f09a3df012925eac5b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Движение поездов не нарушено. Работают оперативные и экстренные службы.На прошлой неделе боевики ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области. Через несколько дней регион подвергся массированному удару со стороны киевских вооруженных формирований.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260303/v-novorossiyske-posle-ataki-vsu-povrezhdeny-bolshe-100-domov-1153658732.html
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143070457_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_c115a93b1bf8d8c6325f1009e35f8216.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, железная дорога, поезд, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области
ВСУ атаковали поезд в Брянской области дронами-камикадзе
06:10 04.03.2026 (обновлено: 06:37 04.03.2026)