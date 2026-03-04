Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.03.2026
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области - РИА Новости Крым, 04.03.2026
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области
Украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Движение поездов не нарушено. Работают оперативные и экстренные службы.На прошлой неделе боевики ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области. Через несколько дней регион подвергся массированному удару со стороны киевских вооруженных формирований.
ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области

ВСУ атаковали поезд в Брянской области дронами-камикадзе

06:10 04.03.2026 (обновлено: 06:37 04.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе электропоезд в поселке Суземка. В результате террористических действий ВСУ повреждена кабина машиниста", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Пострадавших нет, подчеркнул глава региона. Движение поездов не нарушено.
Работают оперативные и экстренные службы.
На прошлой неделе боевики ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Брянской области. Через несколько дней регион подвергся массированному удару со стороны киевских вооруженных формирований.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
