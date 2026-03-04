Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Сийярто в Кремле – главные заявления
Встреча Путина и Сийярто в Кремле – главные заявления
Встреча Путина и Сийярто в Кремле – главные заявления - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Встреча Путина и Сийярто в Кремле – главные заявления
Президент России Владимир Путин вечером в среду провел встречу в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером в среду провел встречу в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Лидеры, в частности, обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия, ситуацию на мировом и европейском энергорынках, а также вопрос блокировки нефтепровода "Дружба" киевским режимом."В целом, отношения носят устойчивый характер и развиваются в положительном ключе, имею в виду и вопросы энергетической политики, включая и углеводороды, и наш флагманский проект - это атомная электростанция "Пакш", – сказал Путин в ходе встречи.При этом, по его словам, товарооборот России с Венгрией по итогам прошлого года снизился на 13%.Сийярто в свою очередь заявил, что прибыл в Москву для получения гарантий предоставления Венгрии углеводородов и поднял тему блокировки Киевом нефтепровода "Дружба" .Ранее Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Глава венгерского МИД заявлял, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России. 4 марта правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Орбаном Иран и УкраинуОткрытое письмо Зеленскому: Орбан выдвигает требование по "Дружбе"Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
Встреча Путина и Сийярто в Кремле – главные заявления

20:03 04.03.2026 (обновлено: 20:06 04.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин вечером в среду провел встречу в Кремле с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Лидеры, в частности, обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия, ситуацию на мировом и европейском энергорынках, а также вопрос блокировки нефтепровода "Дружба" киевским режимом.
"В целом, отношения носят устойчивый характер и развиваются в положительном ключе, имею в виду и вопросы энергетической политики, включая и углеводороды, и наш флагманский проект - это атомная электростанция "Пакш", – сказал Путин в ходе встречи.
При этом, по его словам, товарооборот России с Венгрией по итогам прошлого года снизился на 13%.
"Что касается углеводородов, то понимаю, что вас это не может не беспокоить, прежде всего, поставки нефти. Но видим, что творится сейчас на газовых рынках в мире и на европейских газовых рынках. Мы обсудим с удовольствием все эти вопросы", - сказал Путин в ходе встречи.
Сийярто в свою очередь заявил, что прибыл в Москву для получения гарантий предоставления Венгрии углеводородов и поднял тему блокировки Киевом нефтепровода "Дружба" .
"Господин президент, вы знаете, что Украина уже несколько недель блокирует трубопровод "Дружба" в сторону Венгрии. Она блокирует поставку нефти на основе политического решения. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поставки газа и углеводородов продолжались надежно и стабильно", – сказал Сийярто.
Ранее Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба". Глава венгерского МИД заявлял, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России. 4 марта правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии.
