https://crimea.ria.ru/20260304/v-tulskoy-oblasti-iz-za-snega-rukhnula-krysha-zavoda--pogib-chelovek-1153695751.html

В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек

В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек

Кровля цеха завода по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда на площади 1200 квадратных метров в Тульской области. Один человек... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T18:41

2026-03-04T18:41

2026-03-04T18:41

тульская область

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153695609_0:38:1246:739_1920x0_80_0_0_6af6e252568c2e6d9cdf78389ec0ce5c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Кровля цеха завода по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда на площади 1200 квадратных метров в Тульской области. Один человек погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Инцидент произошел в среду в городе Узловая. По предварительной информации, в цеху находились 42 человека, 40 из них вышли самостоятельно, один человек погиб. Под завалами остается один сотрудник. Проводятся поисково-спасательные работы с привлечением кинологических расчетов.Региональный Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.Ранее в Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявили режим ЧС. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество, погода