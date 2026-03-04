https://crimea.ria.ru/20260304/v-tulskoy-oblasti-iz-za-snega-rukhnula-krysha-zavoda--pogib-chelovek-1153695751.html
В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Кровля цеха завода по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда на площади 1200 квадратных метров в Тульской области. Один человек погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.Инцидент произошел в среду в городе Узловая. По предварительной информации, в цеху находились 42 человека, 40 из них вышли самостоятельно, один человек погиб. Под завалами остается один сотрудник. Проводятся поисково-спасательные работы с привлечением кинологических расчетов.Региональный Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.Ранее в Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли на предприятии "Моторинвест" объявили режим ЧС. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Кровля цеха завода по производству металлоконструкций обрушилась из-за тяжести снега и льда на площади 1200 квадратных метров в Тульской области. Один человек погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Инцидент произошел в среду в городе Узловая.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений установлено, что в одном из цехов предприятия по производству металлоконструкций произошло обрушение кровли из-за скопления снега и льда на площади 1200 квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.
По предварительной информации, в цеху находились 42 человека, 40 из них вышли самостоятельно, один человек погиб. Под завалами остается один сотрудник. Проводятся поисково-спасательные работы с привлечением кинологических расчетов.
Региональный Следком возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения кровли цеха по производству металлоконструкций в Узловском районе по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее в Краснинском округе Липецкой области из-за обрушения кровли
на предприятии "Моторинвест" объявили режим ЧС. Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.