В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/v-sevastopole-gromko---chto-proiskhodit--1153693921.html
В Севастополе громко - что происходит
В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Севастополе громко - что происходит
В Севастополе флот проводит учения практически по всей береговой линии, будут слышны громкие звуки до позднего вечера. Об этом предупредил губернатор региона... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T17:45
2026-03-04T17:45
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
учения
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/13/1153350359_0:32:1280:752_1920x0_80_0_0_4fb67ef29c6b9fb0991a914c1a0ee393.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит учения практически по всей береговой линии, будут слышны громкие звуки до позднего вечера. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он сообщил, что военные применяют различные виды оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
крым
севастополь
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, учения, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе громко - что происходит

В Севастополе по побережью флот проводит тренировки с гранатометанием и бомбометанием

17:45 04.03.2026
 
Севастополь
Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит учения практически по всей береговой линии, будут слышны громкие звуки до позднего вечера. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
"Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС (противоподводно-диверсионного обеспечения)", - написал он.
Он сообщил, что военные применяют различные виды оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.
"Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", - добавил губернатор.
В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
