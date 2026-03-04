https://crimea.ria.ru/20260304/v-sevastopole-gromko---chto-proiskhodit--1153693921.html

В Севастополе громко - что происходит

В Севастополе громко - что происходит - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В Севастополе громко - что происходит

В Севастополе флот проводит учения практически по всей береговой линии, будут слышны громкие звуки до позднего вечера. Об этом предупредил губернатор региона... РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит учения практически по всей береговой линии, будут слышны громкие звуки до позднего вечера. Об этом предупредил губернатор региона Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Он сообщил, что военные применяют различные виды оружия, гранатометание и реактивное бомбометание.В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

