В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тольятти. Он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Так, следствие выяснило, что 38-летний уроженец Тольятти по указанию неизвестных интернет-работодателей арендовал в Севастополе две квартиры, где установил, настроил и обеспечил функционирование специальных мини-станций, предназначенных для одновременной работы большого количества сим-карт."Находясь в других регионах, телефонные аферисты с их помощью обзванивали граждан и под предлогом сохранности сбережений убеждали их переводить деньги на так называемые "безопасные счета"", - пояснили в пресс-службе полиции.Злоумышленникам удалось обмануть четверо жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.Во время обысков правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось в интересах мошенников: два сим-бокса, 63 антенны для связи, 250 сим-карт, два роутера, ноутбук и мобильный телефон.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Ранее сообщалось, что жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах.Вместе с тем, Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенниковВ Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллионаМебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей

