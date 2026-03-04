Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников
В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников
В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тольятти. Он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тольятти. Он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.Так, следствие выяснило, что 38-летний уроженец Тольятти по указанию неизвестных интернет-работодателей арендовал в Севастополе две квартиры, где установил, настроил и обеспечил функционирование специальных мини-станций, предназначенных для одновременной работы большого количества сим-карт."Находясь в других регионах, телефонные аферисты с их помощью обзванивали граждан и под предлогом сохранности сбережений убеждали их переводить деньги на так называемые "безопасные счета"", - пояснили в пресс-службе полиции.Злоумышленникам удалось обмануть четверо жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.Во время обысков правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось в интересах мошенников: два сим-бокса, 63 антенны для связи, 250 сим-карт, два роутера, ноутбук и мобильный телефон.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.Ранее сообщалось, что жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах.Вместе с тем, Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Схема "Второй руки": как Центробанк защищает граждан от мошенниковВ Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллионаМебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников

В Севастополе будут судить уроженца Тольятти за обслуживание мошеннических сим-боксов

09:35 04.03.2026
 
Сим-боксы для мошеннических звонков
Сим-боксы для мошеннических звонков
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего уроженца Тольятти. Он организовал и обслуживал сим-боксы для мошеннических звонков. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
"Сотрудниками СУ УМВД России по г.Севастополю окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по материалам республиканского УФСБ. Его фигурантом стал ранее судимый за мошенничество приезжий мужчина, который обеспечивал работу двух сим-боксов в интересах дистанционных аферистов", - говорится в сообщении.
Так, следствие выяснило, что 38-летний уроженец Тольятти по указанию неизвестных интернет-работодателей арендовал в Севастополе две квартиры, где установил, настроил и обеспечил функционирование специальных мини-станций, предназначенных для одновременной работы большого количества сим-карт.
"Находясь в других регионах, телефонные аферисты с их помощью обзванивали граждан и под предлогом сохранности сбережений убеждали их переводить деньги на так называемые "безопасные счета"", - пояснили в пресс-службе полиции.
Злоумышленникам удалось обмануть четверо жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Им причинен ущерб на общую сумму свыше 53 миллионов рублей.
Во время обысков правоохранители изъяли оборудование, которое использовалось в интересах мошенников: два сим-бокса, 63 антенны для связи, 250 сим-карт, два роутера, ноутбук и мобильный телефон.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой города обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы. Материалы в отношении соучастников выделены в отдельное производство.
Ранее сообщалось, что жители Севастополя за четыре дня отдали мошенникам 8,5 миллионов рублей, 16 человек стали жертвами схем "Сотрудник ФСБ" и "Безопасный счет", а также совершая покупки в мессенджерах.
Вместе с тем, Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Один из проектов предусматривает дополнительные меры по пресечению противоправных действий лиц, которые помогают мошенникам в выводе похищенных денежных средств.
