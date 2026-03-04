https://crimea.ria.ru/20260304/v-rossii-snizilos-kolichestvo-retsidivnykh-prestupleniy-1153687503.html

В России снизилось количество рецидивных преступлений

2026-03-04T14:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Преступность по итогам прошлого года снизилась во всех федеральных округах и 80 субъектах России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.Среди приоритетных задач, стоящих перед МВД в текущем году, президент выделил улучшение работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, посягательств против личности и собственности граждан.Глава государства поручил МВД жестко реагировать на коррупцию в любых видах и формах и улучшать работу по раскрытию преступлений.Силовикам нужно оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, подчеркнул президент. И отметил, что меры, принятые для борьбы с незаконной миграцией, уже дают результат.Путин назвал существенный некомплект личного состава МВД одной из важнейших проблем, и отметил, что ведомству нужно активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

