В России снизилось количество рецидивных преступлений - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В России снизилось количество рецидивных преступлений
В России снизилось количество рецидивных преступлений - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В России снизилось количество рецидивных преступлений
Преступность по итогам прошлого года снизилась во всех федеральных округах и 80 субъектах России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Преступность по итогам прошлого года снизилась во всех федеральных округах и 80 субъектах России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.Среди приоритетных задач, стоящих перед МВД в текущем году, президент выделил улучшение работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, посягательств против личности и собственности граждан.Глава государства поручил МВД жестко реагировать на коррупцию в любых видах и формах и улучшать работу по раскрытию преступлений.Силовикам нужно оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, подчеркнул президент. И отметил, что меры, принятые для борьбы с незаконной миграцией, уже дают результат.Путин назвал существенный некомплект личного состава МВД одной из важнейших проблем, и отметил, что ведомству нужно активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему.
В России снизилось количество рецидивных преступлений

В России снизилось количество рецидивных преступлений – Путин

14:57 04.03.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкРасширенное заседание коллегии МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Преступность по итогам прошлого года снизилась во всех федеральных округах и 80 субъектах России. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МВД.
"Сокращение преступности зафиксировано во всех федеральных округах и 80 регионах Российской Федерации. Снизилось количество рецидивных преступлений", сказал глава государства.
Среди приоритетных задач, стоящих перед МВД в текущем году, президент выделил улучшение работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, посягательств против личности и собственности граждан.
Глава государства поручил МВД жестко реагировать на коррупцию в любых видах и формах и улучшать работу по раскрытию преступлений.
Силовикам нужно оперативно выявлять тех, кто стремится раскачать ситуацию в России, подчеркнул президент. И отметил, что меры, принятые для борьбы с незаконной миграцией, уже дают результат.
Путин назвал существенный некомплект личного состава МВД одной из важнейших проблем, и отметил, что ведомству нужно активно вести подбор ветеранов СВО в свою систему.
