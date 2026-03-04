https://crimea.ria.ru/20260304/v-rossii-predotvratili-21-napadenie-v-shkolakh-v-etom-godu-1153688515.html

В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году

В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году

Правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T15:19

2026-03-04T15:19

2026-03-04T15:19

владимир путин (политик)

новости

россия

владимир колокольцев

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153688278_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_f33faf7a0062745725d0574bc35033f9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.По словам Колокольцева, поражает возраст правонарушителей: самому юному из них – 10 лет.Глава МВД отметил, что одной правоохранительной составляющей в предотвращении таких преступлений недостаточно.Как сообщалось, Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД назвал Борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)