Рейтинг@Mail.ru
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/v-rossii-predotvratili-21-napadenie-v-shkolakh-v-etom-godu-1153688515.html
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
Правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T15:19
2026-03-04T15:19
владимир путин (политик)
новости
россия
владимир колокольцев
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153688278_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_f33faf7a0062745725d0574bc35033f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.По словам Колокольцева, поражает возраст правонарушителей: самому юному из них – 10 лет.Глава МВД отметил, что одной правоохранительной составляющей в предотвращении таких преступлений недостаточно.Как сообщалось, Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД назвал Борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153688278_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_4073bcbfb9bd818bd472cb3cd5530729.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, россия, владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году

В РФ предотвратили 21 нападение школьников на детей и педагогов с начала года – МВД

15:19 04.03.2026
 
© РИА Новости . Кристина Соловьёва / Перейти в фотобанкРасширенное заседание коллегии МВД
Расширенное заседание коллегии МВД - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Кристина Соловьёва
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.
"Пристальное внимание уделяется подросткам, проявляющим интерес к радикальной идеологии. Только в текущем году нами предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах страны", – сказал министр.
По словам Колокольцева, поражает возраст правонарушителей: самому юному из них – 10 лет.
Глава МВД отметил, что одной правоохранительной составляющей в предотвращении таких преступлений недостаточно.
"Вопрос безопасности в образовательных организациях – комплексный и находится в компетенции целого ряда ведомств. Но нужно понимать, что до того момента, когда несовершеннолетний решился взять в руки оружия, никого не оказалось рядом, кто бы мог помочь ему разрешить его внутренний конфликт", – подчеркнул он.
Как сообщалось, Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД назвал Борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияВладимир КолокольцевМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Сергей Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
16:01Педофила из Джанкоя приговорили к 13 годам колонии
15:57Подростки оштрафованы за осквернение братской могилы в Крыму
15:53В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
15:42Что ждет рынок недвижимости в Крыму
15:31Зимний автотуризм – россияне выбрали Крым
15:19В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
15:11Открыты продажи на летние поезда в Крым
15:06"Зрада" от союзников: Борис Джонсон сделал неожиданное заявление о Крыме
14:57В России снизилось количество рецидивных преступлений
14:43Над Турцией сбили баллистическую ракету
14:32Доля тяжких и особо тяжких подростковых преступлений в РФ превысила 40%
14:16США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
14:09Пляска на граблях: в Крыму высмеяли планы Усика стать президентом Украины
13:58Промышленность в Крыму испытывает острый кадровый дефицит
13:47Как защититься от "эффекта Долиной"
13:33Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
13:27В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
13:09Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран
Лента новостейМолния