https://crimea.ria.ru/20260304/v-rossii-predotvratili-21-napadenie-v-shkolakh-v-etom-godu-1153688515.html
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
Правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T15:19
2026-03-04T15:19
2026-03-04T15:19
владимир путин (политик)
новости
россия
владимир колокольцев
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153688278_0:0:2967:1670_1920x0_80_0_0_f33faf7a0062745725d0574bc35033f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.По словам Колокольцева, поражает возраст правонарушителей: самому юному из них – 10 лет.Глава МВД отметил, что одной правоохранительной составляющей в предотвращении таких преступлений недостаточно.Как сообщалось, Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД назвал Борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153688278_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_4073bcbfb9bd818bd472cb3cd5530729.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), новости, россия, владимир колокольцев, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
В России предотвратили 21 нападение в школах в этом году
В РФ предотвратили 21 нападение школьников на детей и педагогов с начала года – МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны. Об этом сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента России Владимира Путина.
"Пристальное внимание уделяется подросткам, проявляющим интерес к радикальной идеологии. Только в текущем году нами предотвращено 21 нападение на учащихся и преподавателей в 15 регионах страны", – сказал министр.
По словам Колокольцева, поражает возраст правонарушителей: самому юному из них – 10 лет.
Глава МВД отметил, что одной правоохранительной составляющей в предотвращении таких преступлений недостаточно.
"Вопрос безопасности в образовательных организациях – комплексный и находится в компетенции целого ряда ведомств. Но нужно понимать, что до того момента, когда несовершеннолетний решился взять в руки оружия, никого не оказалось рядом, кто бы мог помочь ему разрешить его внутренний конфликт", – подчеркнул он.
Как сообщалось, Владимир Путин в ходе заседания коллегии МВД назвал Борьбу с подростковой преступностью общенациональной задачей, над которой должны работать все органы власти.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.