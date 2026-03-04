https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-sozdayut-svarochnyy-apparat-s-distantsionnym-upravleniem-1153680900.html
В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
На одном из крымских предприятий идет разработка сварочного аппарата с дистанционным управлением для работы в условиях севера. Об этом в ходе пресс-конференции... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T19:19
2026-03-04T19:19
2026-03-04T19:19
анушаван агаджанян
минпромполитики крыма
минпром крыма
производство в крыму
производство
промышленность в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149935732_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac582fd4dcd2875992b26ce3b7d5c417.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. На одном из крымских предприятий идет разработка сварочного аппарата с дистанционным управлением для работы в условиях севера. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян."В Крыму на одном из электромашиностроительных предприятий работают над дистанционным управлением сварочных аппаратов для работы в условиях севера, ведь при 40 градусах мороза сложно управлять сварочным аппаратом", - рассказал министр журналистам.Также он отметил, что на указанном предприятии уже работают над усовершенствованием выпускаемой продукции.Кроме того, Агаджанян анонсировал, что уже в ближайшее время в Крыму в тестовом режиме запустят завод по выпуску минеральной ваты."Указанная продукция (минвата - ред.) широко востребована не только на территории Республики Крым, но и во всем Южном федеральном округе. Производственный объем позволит нам обеспечить ЮФО", - сказал он.Ранее Агаджанян также заявлял, что Крыму надо наращивать производство строительных материалов, чтобы обеспечить темпы строительства. Для этого уже строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату.Кроме того, по информации министра, на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Перед минпромом республики стоит задача и в дальнейшем загружать мощности судостроительного завода.В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатурыЗавод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-РоссииКрым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения – Минпром
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149935732_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_84028dbd4c3f036313f0aa9bc5e2804b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анушаван агаджанян, минпромполитики крыма, минпром крыма, производство в крыму, производство, промышленность в крыму
В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
В Крыму на одном из заводов создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. На одном из крымских предприятий идет разработка сварочного аппарата с дистанционным управлением для работы в условиях севера. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"В Крыму на одном из электромашиностроительных предприятий работают над дистанционным управлением сварочных аппаратов для работы в условиях севера, ведь при 40 градусах мороза сложно управлять сварочным аппаратом", - рассказал министр журналистам.
Также он отметил, что на указанном предприятии уже работают над усовершенствованием выпускаемой продукции.
"Так, завод предложил рынку автоматизированную сварку. <...> Модель, которая по своей сути является единственной в Российской Федерации. Это отечественный высокотехнологичный цифровой сварочный аппарат", - сообщил министр.
Кроме того, Агаджанян анонсировал, что уже в ближайшее время в Крыму в тестовом режиме запустят завод по выпуску минеральной ваты.
"Указанная продукция (минвата - ред.) широко востребована не только на территории Республики Крым, но и во всем Южном федеральном округе. Производственный объем позволит нам обеспечить ЮФО", - сказал он.
Ранее Агаджанян также заявлял, что Крыму надо наращивать производство строительных материалов
, чтобы обеспечить темпы строительства. Для этого уже строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату.
Кроме того, по информации министра, на одном из судостроительных предприятий
Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Перед минпромом республики стоит задача и в дальнейшем загружать мощности судостроительного завода.
В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции
за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем промышленного производства
в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: