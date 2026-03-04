https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-sozdayut-svarochnyy-apparat-s-distantsionnym-upravleniem-1153680900.html

В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением

В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением

На одном из крымских предприятий идет разработка сварочного аппарата с дистанционным управлением для работы в условиях севера. Об этом в ходе пресс-конференции... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T19:19

2026-03-04T19:19

2026-03-04T19:19

анушаван агаджанян

минпромполитики крыма

минпром крыма

производство в крыму

производство

промышленность в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149935732_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac582fd4dcd2875992b26ce3b7d5c417.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. На одном из крымских предприятий идет разработка сварочного аппарата с дистанционным управлением для работы в условиях севера. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян."В Крыму на одном из электромашиностроительных предприятий работают над дистанционным управлением сварочных аппаратов для работы в условиях севера, ведь при 40 градусах мороза сложно управлять сварочным аппаратом", - рассказал министр журналистам.Также он отметил, что на указанном предприятии уже работают над усовершенствованием выпускаемой продукции.Кроме того, Агаджанян анонсировал, что уже в ближайшее время в Крыму в тестовом режиме запустят завод по выпуску минеральной ваты."Указанная продукция (минвата - ред.) широко востребована не только на территории Республики Крым, но и во всем Южном федеральном округе. Производственный объем позволит нам обеспечить ЮФО", - сказал он.Ранее Агаджанян также заявлял, что Крыму надо наращивать производство строительных материалов, чтобы обеспечить темпы строительства. Для этого уже строятся два завода, которые будут производить гипсокартон и минеральную вату.Кроме того, по информации министра, на одном из судостроительных предприятий Крыма строят четыре экскурсионных корабля, которые будут курсировать у берегов полуострова в курортный сезон. Перед минпромом республики стоит задача и в дальнейшем загружать мощности судостроительного завода.В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатурыЗавод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-РоссииКрым ожидает крупных заказов для отрасли судостроения – Минпром

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анушаван агаджанян, минпромполитики крыма, минпром крыма, производство в крыму, производство, промышленность в крыму