https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-promyshlennost-formiruet-tret-byudzheta-1153678145.html

В Крыму промышленность формирует треть бюджета

В Крыму промышленность формирует треть бюджета - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В Крыму промышленность формирует треть бюджета

Крымская промышленность формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек. Об этом в ходе пресс-конференции... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T12:48

2026-03-04T12:48

2026-03-04T12:50

новости крыма

промышленность в крыму

крым

анушаван агаджанян

минпромторг рк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:139:1600:1039_1920x0_80_0_0_4ec4e35e467ae5dbb43b8ef2170a24e5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крымская промышленность формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министра промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян.Доля налоговых поступлений от предприятий обрабатывающей промышленности в общем объеме налогов от Республики Крым в консолидированный бюджет Российской Федерации составляет примерно 23%, уточнил Агаджанян.Объем отгруженных товаров собственного производства крымскими производителями обрабатывающей промышленности за 2025 год по сравнению с 2024 годом вырос на 18%, добавил министр.Доминирующий рост показывает и строительная индустрия. Успешно работает металлургический завод в Керчи. Это единственное в регионе предприятие, которое занимается металлообработкой, выпускает порядка 20% рельс для страны", отметил он.В Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере, сообщил также министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завод на севере Крыма снабжает холодильниками пол-РоссииВ Крыму строятся заводы по производству гипсокартона и минеральной ватыЛегкая промышленность в Крыму и России: курс на самодостаточность

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, промышленность в крыму, крым, анушаван агаджанян, минпромторг рк