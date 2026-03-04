https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-promyshlennost-formiruet-tret-byudzheta-1153678145.html
В Крыму промышленность формирует треть бюджета
В Крыму промышленность формирует треть бюджета - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму промышленность формирует треть бюджета
Крымская промышленность формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек. Об этом в ходе пресс-конференции... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крымская промышленность формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министра промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян.Доля налоговых поступлений от предприятий обрабатывающей промышленности в общем объеме налогов от Республики Крым в консолидированный бюджет Российской Федерации составляет примерно 23%, уточнил Агаджанян.Объем отгруженных товаров собственного производства крымскими производителями обрабатывающей промышленности за 2025 год по сравнению с 2024 годом вырос на 18%, добавил министр.Доминирующий рост показывает и строительная индустрия. Успешно работает металлургический завод в Керчи. Это единственное в регионе предприятие, которое занимается металлообработкой, выпускает порядка 20% рельс для страны", отметил он.В Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере, сообщил также министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем промышленного производства в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.
В Крыму промышленность формирует треть бюджета
В Крыму промышленный комплекс формирует 1/3 консолидированного регионального бюджета
12:48 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Крымская промышленность формирует около трети консолидированного бюджета и обеспечивает занятость порядка 63 тысяч человек. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министра промышленной политики и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"Промышленный комплекс формирует примерно 1/3 консолидированного крымского бюджета и обеспечивает сегодня занятость порядка 63 тысяч человек на промышленных предприятиях. Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет страны от обрабатывающей промышленности Крыма за прошлый год составил свыше 41 миллиарда рублей, что на 30 процентов больше, чем в 2024 году", – обозначил глава ведомства.
Доля налоговых поступлений от предприятий обрабатывающей промышленности в общем объеме налогов от Республики Крым в консолидированный бюджет Российской Федерации составляет примерно 23%, уточнил Агаджанян.
Объем отгруженных товаров собственного производства крымскими производителями обрабатывающей промышленности за 2025 год по сравнению с 2024 годом вырос на 18%, добавил министр.
"Производство одежды и легкой промышленности выросло у нас в регионе на 37%. В связи с увеличением объема производства, наращиванием как объемы производства, так и создаем дополнительные рабочие места. Так, предприятиях легкой промышленности, которые шьют одежду, трудится порядка 300 швей", – рассказал министр.
Доминирующий рост показывает и строительная индустрия. Успешно работает металлургический завод в Керчи. Это единственное в регионе предприятие, которое занимается металлообработкой, выпускает порядка 20% рельс для страны", отметил он.
В Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей
. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере, сообщил также министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции
за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем промышленного производства
в Крыму вырос в 2,5 раза за 11 лет, заявлял ранее председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию
с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.
