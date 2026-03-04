https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-poyavitsya-fond-sodeystviya-molodym-uchenym-im-kurchatova-1153689750.html

В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян.По словам министра, внебюджетный Фонд будет носить имя советского ученого, создателя советской атомной бомбы - Игоря Васильевича Курчатова. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых - они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.Оценивать идеи молодого поколения будет специальный экспертный совет, добавил он.Ранее глава Крыма отмечал, что Крым – регион с мощным научным потенциалом. В различных секторах науки насчитывается более 213 профессоров и 1000 доцентов, общая численность молодых ученых – более двух тысяч человек.В Крыму реализуются меры поддержки студентов, молодых ученых, в том числе — в виде грантов и именных стипендий, улучшается материально-техническая база вузов, что открывает перед обучающимися широкий спектр возможностей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму утверждена госпрограмма научно-технологического развитияВ России стартовал конкурс "Студенческий стартап" – как получить грантНовый образовательный стандарт для старших классов введут в России

