В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова
В Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян.По словам министра, внебюджетный Фонд будет носить имя советского ученого, создателя советской атомной бомбы - Игоря Васильевича Курчатова. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых - они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.Оценивать идеи молодого поколения будет специальный экспертный совет, добавил он.Ранее глава Крыма отмечал, что Крым – регион с мощным научным потенциалом. В различных секторах науки насчитывается более 213 профессоров и 1000 доцентов, общая численность молодых ученых – более двух тысяч человек.В Крыму реализуются меры поддержки студентов, молодых ученых, в том числе — в виде грантов и именных стипендий, улучшается материально-техническая база вузов, что открывает перед обучающимися широкий спектр возможностей.
В Крыму появится Фонд содействия молодым ученым им Курчатова

В Крыму создадут частный фонд содействия молодым ученым и разработчикам

15:53 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму ведется работа по созданию внебюджетного центра Фонда содействия молодым ученым. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр промышленной политики и торговли Крыма Анушаван Агаджанян.
"По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова, в Крыму будет создан частный фонд содействия молодым крымским ученым и разработчикам. Сейчас фонд находится на стадии регистрации документов", - сообщил он.
По словам министра, внебюджетный Фонд будет носить имя советского ученого, создателя советской атомной бомбы - Игоря Васильевича Курчатова. Целью его создания является поддержка реализации перспективных проектов научно-технических инициатив и разработок молодых ученых - они смогут обращаться в фонд с идеями, которые могут быть использованы на промышленных предприятиях.
Оценивать идеи молодого поколения будет специальный экспертный совет, добавил он.
Ранее глава Крыма отмечал, что Крым – регион с мощным научным потенциалом. В различных секторах науки насчитывается более 213 профессоров и 1000 доцентов, общая численность молодых ученых – более двух тысяч человек.
В Крыму реализуются меры поддержки студентов, молодых ученых, в том числе — в виде грантов и именных стипендий, улучшается материально-техническая база вузов, что открывает перед обучающимися широкий спектр возможностей.
