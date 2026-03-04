https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-postroyat-zavod-po-pererabotke-avtomobilnykh-shin-i-makulatury-1153675090.html
В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры
В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры
В Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T12:13
2026-03-04T12:13
2026-03-04T12:13
анушаван агаджанян
новости крыма
крым
переработка мусора
минпромторг рк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110284/94/1102849412_0:158:2739:1699_1920x0_80_0_0_9af576c207ea3b616d97b9f6b420b75e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.В настоящее время с резидентами индустриального парка "Феодосия" уже подписано 3 соглашения, общая сумма инвестиций по которым составит более 1 миллиарда рублей, проинформировали в министерстве.В рамках данных соглашений будут реализованы проекты по строительству завода по переработке макулатуры и производству эко тары, производству стекла и стеклотары, заводов по производству газобетона, переработке шин и производству гранулированной резиновой крошки и резинотехнических изделий."Также планируется открытие крупного лакокрасочного и оптоволоконного производства", – добавили в сообщении.По информации министерства, в 2026 году в Крыму на территории индустриального парка "Феодосия" планируют построить завод по переработке макулатуры и производству эко тары. Также завод по производству газобетона и завод по производству автомобильных шин.В министерстве отметили, что сейчас промышленный комплекс формирует не менее трети консолидированного бюджета республики и обеспечивает занятостью более 63 тысяч человек. При этом уровень зарплат в промышленной отрасли превышает среднекрымский.Кроме того, по информации Агаджаняна, на 2025 год на территории Крыма проведено 18353 ярморочных мероприятий, из которых 12 тысяч – сельскохозяйственных. Объем реализованной сельхозпродукции составил 28,6 тысяч тонн.Также министр отметил, что за последние годы промышленными предприятиями Крыма заключено порядка 90 договоров с партнерами на территории исторических регионов.В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский центр компетенций стал лучшим в РоссииИз крымского песка будут производить бутылки – для этого построят заводВ Крыму цементный завод бьет производственные рекорды
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110284/94/1102849412_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d06fde771450d83cf10cd33a2da02739.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анушаван агаджанян, новости крыма, крым, переработка мусора, минпромторг рк
В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры
В Крыму планируют построить завод по переработке автомобильных шин и изготовлению эко тары
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.
"Индустриальный парк "Феодосия" на сегодняшний день имеет 13 потенциальных резидентов, что позволит привлечь в экономику Крыма свыше 10 миллиардов рублей и создать больше 1000 рабочих мест", – сказано в сообщении.
В настоящее время с резидентами индустриального парка "Феодосия" уже подписано 3 соглашения, общая сумма инвестиций по которым составит более 1 миллиарда рублей, проинформировали в министерстве.
В рамках данных соглашений будут реализованы проекты по строительству завода по переработке макулатуры и производству эко тары, производству стекла и стеклотары, заводов по производству газобетона, переработке шин и производству гранулированной резиновой крошки и резинотехнических изделий.
"Также планируется открытие крупного лакокрасочного и оптоволоконного производства", – добавили в сообщении.
По информации министерства, в 2026 году в Крыму на территории индустриального парка "Феодосия" планируют построить завод по переработке макулатуры и производству эко тары. Также завод по производству газобетона и завод по производству автомобильных шин.
"Также в Крыму планируется создание центра промышленной роботизации, что позволит существенно повысить уровень автоматизации производственных процессов и конкурентоспособность крымских предприятий. Площадкой для создания центра станет завод "Сэлма" с привлечением Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова", – поделились планами специалисты.
В министерстве отметили, что сейчас промышленный комплекс формирует не менее трети консолидированного бюджета республики и обеспечивает занятостью более 63 тысяч человек. При этом уровень зарплат в промышленной отрасли превышает среднекрымский.
Кроме того, по информации Агаджаняна, на 2025 год на территории Крыма проведено 18353 ярморочных мероприятий, из которых 12 тысяч – сельскохозяйственных. Объем реализованной сельхозпродукции составил 28,6 тысяч тонн.
Также министр отметил, что за последние годы промышленными предприятиями Крыма заключено порядка 90 договоров с партнерами на территории исторических регионов.
"На исторические регионы поставляется сварочное оборудование, электроинструменты, эмалированная стальная посуда, сода пищевая и кальцинированная, химические удобрения, кабельно-проводниковая продукция, полипропиленовая упаковка", – уточнил профильный министр.
В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции
за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию
с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: