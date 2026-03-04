https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-postroyat-zavod-po-pererabotke-avtomobilnykh-shin-i-makulatury-1153675090.html

В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры

В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры

В Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Крыму планируют реализовать 13 инвестсоглашений на 10 миллиардов рублей. Это позволит создать больше тысячи рабочих мест в промышленной сфере. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Анушаван Агаджанян.В настоящее время с резидентами индустриального парка "Феодосия" уже подписано 3 соглашения, общая сумма инвестиций по которым составит более 1 миллиарда рублей, проинформировали в министерстве.В рамках данных соглашений будут реализованы проекты по строительству завода по переработке макулатуры и производству эко тары, производству стекла и стеклотары, заводов по производству газобетона, переработке шин и производству гранулированной резиновой крошки и резинотехнических изделий."Также планируется открытие крупного лакокрасочного и оптоволоконного производства", – добавили в сообщении.По информации министерства, в 2026 году в Крыму на территории индустриального парка "Феодосия" планируют построить завод по переработке макулатуры и производству эко тары. Также завод по производству газобетона и завод по производству автомобильных шин.В министерстве отметили, что сейчас промышленный комплекс формирует не менее трети консолидированного бюджета республики и обеспечивает занятостью более 63 тысяч человек. При этом уровень зарплат в промышленной отрасли превышает среднекрымский.Кроме того, по информации Агаджаняна, на 2025 год на территории Крыма проведено 18353 ярморочных мероприятий, из которых 12 тысяч – сельскохозяйственных. Объем реализованной сельхозпродукции составил 28,6 тысяч тонн.Также министр отметил, что за последние годы промышленными предприятиями Крыма заключено порядка 90 договоров с партнерами на территории исторических регионов.В конце 2025 года сообщалось, что в Крыму объем отгруженной продукции за десять месяцев текущего года составил 155 миллиардов рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В начале октября 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ведущие крымские производители активно развивают промышленную кооперацию с белорусскими предприятиями и демонстрируют высокую конкурентоспособность своей продукции на внешних рынках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский центр компетенций стал лучшим в РоссииИз крымского песка будут производить бутылки – для этого построят заводВ Крыму цементный завод бьет производственные рекорды

