В Крыму обезвредили мины и снаряды - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму обезвредили мины и снаряды
В Крыму обезвредили мины и снаряды - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму обезвредили мины и снаряды
Пиротехники обезвредили в Ленинском районе Крыма артиллерийские снаряды, минометную мину и ручные гранаты. Об этом сообщили в среду в Главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T19:33
2026-03-04T19:33
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
гу мчс рф по республике крым
разминирование
крым
новости крыма
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Пиротехники обезвредили в Ленинском районе Крыма артиллерийские снаряды, минометную мину и ручные гранаты. Об этом сообщили в среду в Главном управлении МЧС России по Крыму.К пиротехническим работам привлекались 6 специалистов и две единицы автомобильной техники."При обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо быстро и осторожно отдалиться на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить в полицию и в МЧС России", – напомнили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбуВ Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войныВ Крыму обнаружили бомбу на дереве - МЧС
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гу мчс рф по республике крым, разминирование, крым, новости крыма, происшествия
В Крыму обезвредили мины и снаряды

МЧС Крыма: пиротехники обезвредили 8 взрывоопасных предметов в Ленинском районе

19:33 04.03.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВосемь взрывоопасных предметов уничтожили в Крыму
Восемь взрывоопасных предметов уничтожили в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Пиротехники обезвредили в Ленинском районе Крыма артиллерийские снаряды, минометную мину и ручные гранаты. Об этом сообщили в среду в Главном управлении МЧС России по Крыму.
"Пиротехниками Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым в Ленинском районе было уничтожено 8 взрывоопасных предметов – 4 артиллерийских снаряда, 1 минометная мина и 3 ручных гранаты", – проинформировали в ведомстве.
К пиротехническим работам привлекались 6 специалистов и две единицы автомобильной техники.
"При обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо быстро и осторожно отдалиться на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить в полицию и в МЧС России", – напомнили в пресс-службе.
