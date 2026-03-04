https://crimea.ria.ru/20260304/v-krymu-obezvredili-miny-i-snaryady-1153697269.html
В Крыму обезвредили мины и снаряды
В Крыму обезвредили мины и снаряды - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Крыму обезвредили мины и снаряды
Пиротехники обезвредили в Ленинском районе Крыма артиллерийские снаряды, минометную мину и ручные гранаты. Об этом сообщили в среду в Главном управлении МЧС... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T19:33
2026-03-04T19:33
2026-03-04T19:33
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
гу мчс рф по республике крым
разминирование
крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153697148_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_0fea90de7273283ba2c01dbcd98e8f0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Пиротехники обезвредили в Ленинском районе Крыма артиллерийские снаряды, минометную мину и ручные гранаты. Об этом сообщили в среду в Главном управлении МЧС России по Крыму.К пиротехническим работам привлекались 6 специалистов и две единицы автомобильной техники."При обнаружении предметов, напоминающих взрывоопасные необходимо быстро и осторожно отдалиться на безопасное расстояние, предупредить окружающих об опасной находке и немедленно сообщить в полицию и в МЧС России", – напомнили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На стройке в Ялте нашли 250-килограммовую авиабомбуВ Крыму уничтожили шесть боеприпасов времен войныВ Крыму обнаружили бомбу на дереве - МЧС
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153697148_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e977917cbc54db7d3fed05c53768c9f2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), гу мчс рф по республике крым, разминирование, крым, новости крыма, происшествия
В Крыму обезвредили мины и снаряды
МЧС Крыма: пиротехники обезвредили 8 взрывоопасных предметов в Ленинском районе