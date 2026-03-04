https://crimea.ria.ru/20260304/v-krasnodarskom-krae-obyavlena-vozdushnaya-trevoga-iz-za-ataki-bpla--1153680531.html
В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
Сирены системы оповещения запущены в среду днем в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T13:27
2026-03-04T13:27
2026-03-04T13:27
краснодарский край
новости
атаки всу
новороссийск
андрей кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сирены системы оповещения запущены в среду днем в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Глава города напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети нельзя.Кроме того, на фоне тревоги введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Краснодара.
краснодарский край
новороссийск
краснодарский край, новости, атаки всу, новороссийск, андрей кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сирены системы оповещения запущены в среду днем в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями", - написал он в своих соцсетях.
Глава города напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети нельзя.
Кроме того, на фоне тревоги введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Краснодара.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Росавиации.
