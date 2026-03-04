Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
Сирены системы оповещения запущены в среду днем в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T13:27
2026-03-04T13:27
краснодарский край
новости
атаки всу
новороссийск
андрей кравченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сирены системы оповещения запущены в среду днем в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Глава города напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети нельзя.Кроме того, на фоне тревоги введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Краснодара.
В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА

В Новороссийске объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА

13:27 04.03.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сирены системы оповещения запущены в среду днем в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников. Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями", - написал он в своих соцсетях.

Глава города напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети нельзя.
Кроме того, на фоне тревоги введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Краснодара.
"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении Росавиации.
