В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА

В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА

Сирены системы оповещения запущены в среду днем в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Сирены системы оповещения запущены в среду днем в Новороссийске из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Глава города напомнил, что снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети нельзя.Кроме того, на фоне тревоги введены ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Краснодара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

