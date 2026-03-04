https://crimea.ria.ru/20260304/v-kerchi-postroyat-tri-novye-modulnye-kotelnye-1153673666.html

В Керчи построят три новые модульные котельные

В Керчи построят три новые модульные котельные

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Керчи планируется строительство трех новых блочно-модульных котельных, еще две котельные в Белогорске и поселке Багерово будут реконструированы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, реконструкция котельных в Белогорске и Багерово предусматривает их перевод с мазута на природный газ, что позволит повысить эффективность и экологическую безопасность.Указанные проекты будут реализованы за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, общая стоимость работ составит порядка 565 миллионов рублей. В настоящее время заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, добавил Аксенов.Кроме того, на 14 объектах теплоснабжения в Крыму планируется провести ремонты. В числе первоочередных мероприятий – завершение ремонта магистральной тепловой сети на улицах Ростовская и Залесская в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииНовую котельную в Керчи запустят в начале следующего годаКачество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные

