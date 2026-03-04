Рейтинг@Mail.ru
В Керчи построят три новые модульные котельные - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/v-kerchi-postroyat-tri-novye-modulnye-kotelnye-1153673666.html
В Керчи построят три новые модульные котельные
В Керчи построят три новые модульные котельные - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Керчи построят три новые модульные котельные
В Керчи планируется строительство трех новых блочно-модульных котельных, еще две котельные в Белогорске и поселке Багерово будут реконструированы. Об этом... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Керчи планируется строительство трех новых блочно-модульных котельных, еще две котельные в Белогорске и поселке Багерово будут реконструированы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, реконструкция котельных в Белогорске и Багерово предусматривает их перевод с мазута на природный газ, что позволит повысить эффективность и экологическую безопасность.Указанные проекты будут реализованы за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, общая стоимость работ составит порядка 565 миллионов рублей. В настоящее время заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, добавил Аксенов.Кроме того, на 14 объектах теплоснабжения в Крыму планируется провести ремонты. В числе первоочередных мероприятий – завершение ремонта магистральной тепловой сети на улицах Ростовская и Залесская в Симферополе.
сергей аксенов, новости крыма, крым, керчь, отопление
В Керчи построят три новые модульные котельные

В Крыму построят три блочно-модульные котельные в 2027 году – Аксенов

11:02 04.03.2026
 
© РИА Новости КрымКотельная
Котельная - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Керчи планируется строительство трех новых блочно-модульных котельных, еще две котельные в Белогорске и поселке Багерово будут реконструированы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В текущем году в Керчи планируется начать строительство трех блочно-модульных котельных. Работы будут завершены в 2027 году. Также запланирована масштабная реконструкция двух котельных в Белогорске и поселке Багерово Ленинского района", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале:
По словам главы республики, реконструкция котельных в Белогорске и Багерово предусматривает их перевод с мазута на природный газ, что позволит повысить эффективность и экологическую безопасность.
Указанные проекты будут реализованы за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, общая стоимость работ составит порядка 565 миллионов рублей. В настоящее время заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, добавил Аксенов.
Кроме того, на 14 объектах теплоснабжения в Крыму планируется провести ремонты. В числе первоочередных мероприятий – завершение ремонта магистральной тепловой сети на улицах Ростовская и Залесская в Симферополе.
Сергей АксеновНовости КрымаКрымКерчьОтопление
 
