В Керчи построят три новые модульные котельные

2026-03-04
2026-03-04T11:02
2026-03-04T11:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Керчи планируется строительство трех новых блочно-модульных котельных, еще две котельные в Белогорске и поселке Багерово будут реконструированы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По словам главы республики, реконструкция котельных в Белогорске и Багерово предусматривает их перевод с мазута на природный газ, что позволит повысить эффективность и экологическую безопасность.Указанные проекты будут реализованы за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, общая стоимость работ составит порядка 565 миллионов рублей. В настоящее время заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, добавил Аксенов.Кроме того, на 14 объектах теплоснабжения в Крыму планируется провести ремонты. В числе первоочередных мероприятий – завершение ремонта магистральной тепловой сети на улицах Ростовская и Залесская в Симферополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России 11 тысяч семей получили субсидии для газификацииНовую котельную в Керчи запустят в начале следующего годаКачество и надежность: где в Крыму появятся новые котельные
В Крыму построят три блочно-модульные котельные в 2027 году – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Керчи планируется строительство трех новых блочно-модульных котельных, еще две котельные в Белогорске и поселке Багерово будут реконструированы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В текущем году в Керчи планируется начать строительство трех блочно-модульных котельных. Работы будут завершены в 2027 году. Также запланирована масштабная реконструкция двух котельных в Белогорске и поселке Багерово Ленинского района", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале:
По словам главы республики, реконструкция котельных в Белогорске и Багерово предусматривает их перевод с мазута на природный газ, что позволит повысить эффективность и экологическую безопасность.
Указанные проекты будут реализованы за счет средств казначейского инфраструктурного кредита, общая стоимость работ составит порядка 565 миллионов рублей. В настоящее время заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ, добавил Аксенов.
Кроме того, на 14 объектах теплоснабжения в Крыму планируется провести ремонты. В числе первоочередных мероприятий – завершение ремонта магистральной тепловой сети на улицах Ростовская и Залесская в Симферополе.
