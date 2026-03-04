https://crimea.ria.ru/20260304/v-genicheske-otkryli-polikliniku-posle-kapitalnogo-remonta-1153675245.html
В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику центральной районной больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Работы провели в 2025 году по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения при поддержке Минздрава России, уточнил он.В здании заменили коммуникации, отремонтировали помещения и фасад, а также установили современное оборудование. На капремонт были выделены 132 млн рублей из федерального бюджета, еще 64 млн пошли на оснащение поликлиники.По информации главы региона, в этом году приступят к строительству хирургического корпуса для Генической ЦРБ, также продолжаются и планируются ремонты медучреждений в Скадовске и Каланчаке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечениемВ интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законовСтратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона
В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику ЦРБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику центральной районной больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Работы провели в 2025 году по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения при поддержке Минздрава России, уточнил он.
В здании заменили коммуникации, отремонтировали помещения и фасад, а также установили современное оборудование.
"Открыты дневной стационар, прививочный и процедурный кабинеты, работает современная диагностическая база — маммография, флюорография и УЗИ. Также начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи", - написал Сальдо.
На капремонт были выделены 132 млн рублей из федерального бюджета, еще 64 млн пошли на оснащение поликлиники.
По информации главы региона, в этом году приступят к строительству хирургического корпуса для Генической ЦРБ, также продолжаются и планируются ремонты медучреждений в Скадовске и Каланчаке.
