https://crimea.ria.ru/20260304/v-genicheske-otkryli-polikliniku-posle-kapitalnogo-remonta-1153675245.html

В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта

В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта - РИА Новости Крым, 04.03.2026

В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта

В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику центральной районной больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T11:48

2026-03-04T11:48

2026-03-04T11:36

новые регионы россии

херсонская область

владимир сальдо

здравоохранение в россии

медицина

геническ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153674361_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5042eb424f693b235ac73be70fd39634.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику центральной районной больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Работы провели в 2025 году по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения при поддержке Минздрава России, уточнил он.В здании заменили коммуникации, отремонтировали помещения и фасад, а также установили современное оборудование. На капремонт были выделены 132 млн рублей из федерального бюджета, еще 64 млн пошли на оснащение поликлиники.По информации главы региона, в этом году приступят к строительству хирургического корпуса для Генической ЦРБ, также продолжаются и планируются ремонты медучреждений в Скадовске и Каланчаке. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам больше не нужно ехать в другие регионы за сложным лечениемВ интересах исторических регионов принято более 100 федеральных законовСтратегия развития Приазовья: как улучшат туристический потенциал региона

новые регионы россии

херсонская область

геническ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, здравоохранение в россии, медицина, геническ