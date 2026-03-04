Рейтинг@Mail.ru
В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта
В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта
В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику центральной районной больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику центральной районной больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Работы провели в 2025 году по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения при поддержке Минздрава России, уточнил он.В здании заменили коммуникации, отремонтировали помещения и фасад, а также установили современное оборудование. На капремонт были выделены 132 млн рублей из федерального бюджета, еще 64 млн пошли на оснащение поликлиники.По информации главы региона, в этом году приступят к строительству хирургического корпуса для Генической ЦРБ, также продолжаются и планируются ремонты медучреждений в Скадовске и Каланчаке.
новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, здравоохранение в россии, медицина, геническ
В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта

В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику ЦРБ

11:48 04.03.2026
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоНовая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
Новая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. В Геническе после капитального ремонта открыли поликлинику центральной районной больницы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Работы провели в 2025 году по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения при поддержке Минздрава России, уточнил он.
В здании заменили коммуникации, отремонтировали помещения и фасад, а также установили современное оборудование.
"Открыты дневной стационар, прививочный и процедурный кабинеты, работает современная диагностическая база — маммография, флюорография и УЗИ. Также начал работу Центр амбулаторной онкологической помощи", - написал Сальдо.
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоНовая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
Новая поликлиника Генической центральной районной больницы после капитального ремонта
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
На капремонт были выделены 132 млн рублей из федерального бюджета, еще 64 млн пошли на оснащение поликлиники.
По информации главы региона, в этом году приступят к строительству хирургического корпуса для Генической ЦРБ, также продолжаются и планируются ремонты медучреждений в Скадовске и Каланчаке.
