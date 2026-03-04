Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА
В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 04.03.2026
В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА
Техникумы, колледжи и школы Чувашии перевели на дистанционный формат из-за угрозы БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил министр образования республики Дмитрий РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Техникумы, колледжи и школы Чувашии перевели на дистанционный формат из-за угрозы БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров. Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА. Родителям воспитанников детских садов также порекомендовали воздержаться сегодня от посещения детских садов и по возможности оставить детей дома, подчеркнул глава республики.В ночь на среду в Чувашии был введен режим ракетной и беспилотной опасности. По состоянию на утро угроза сохраняется, сообщил губернатор региона Олег Николаев.В 6 утра в среду стало известно, что украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области. Через полчаса появилось сообщение, что обломки беспилотников упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону.
В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА

В Чувашии школы и техникумы перевели в дистанционный режим из-за атаки БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Техникумы, колледжи и школы Чувашии перевели на дистанционный формат из-за угрозы БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров.
"В связи с угрозой атаки БПЛА школы республики будут работать в дистанционном режиме. Детей просим оставить дома", – сказано в сообщении.
Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА. Родителям воспитанников детских садов также порекомендовали воздержаться сегодня от посещения детских садов и по возможности оставить детей дома, подчеркнул глава республики.
"Студенты техникумов и колледжей также на дистанте", – добавил Дмитрий Захаров.
В ночь на среду в Чувашии был введен режим ракетной и беспилотной опасности. По состоянию на утро угроза сохраняется, сообщил губернатор региона Олег Николаев.
В 6 утра в среду стало известно, что украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области. Через полчаса появилось сообщение, что обломки беспилотников упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде
В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домов
Массированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно
 
