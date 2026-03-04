https://crimea.ria.ru/20260304/v-chuvashii-shkoly-i-tekhnikumy-pereveli-na-distant-iz-za-ataki-bpla-1153670062.html

В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА

Техникумы, колледжи и школы Чувашии перевели на дистанционный формат из-за угрозы БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил министр образования республики Дмитрий

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Техникумы, колледжи и школы Чувашии перевели на дистанционный формат из-за угрозы БПЛА. Об этом в Telegram-канале сообщил министр образования республики Дмитрий Захаров. Вторая смена сможет начать учиться, если будет официальный отбой угрозы атаки БПЛА. Родителям воспитанников детских садов также порекомендовали воздержаться сегодня от посещения детских садов и по возможности оставить детей дома, подчеркнул глава республики.В ночь на среду в Чувашии был введен режим ракетной и беспилотной опасности. По состоянию на утро угроза сохраняется, сообщил губернатор региона Олег Николаев.В 6 утра в среду стало известно, что украинские беспилотники атаковали поезд в Брянской области. Через полчаса появилось сообщение, что обломки беспилотников упали на строящуюся базу отдыха в Ростовской области при отражении удара ВСУ по региону.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены больше 100 домовМассированная воздушная атака ВСУ на Ростов и область – что известно

