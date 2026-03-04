https://crimea.ria.ru/20260304/v-aprele-aksenov-nachnet-obezzhat-krymskie-goroda-1153692126.html

Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма

Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма

В апреле глава Крыма Сергей Аксенов начнет объезжать города и районы республики с целью проверки работы чиновников "на земле".

2026-03-04T16:41

2026-03-04T16:41

2026-03-04T16:54

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В апреле глава Крыма Сергей Аксенов начнет объезжать города и районы республики с целью проверки работы чиновников "на земле". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что постоянно находится на связи с коллегами из муниципалитетов и ожидает такого же подхода от глав администраций, руководителей структурных подразделений ресурсоснабжающих организаций, ведомств, учреждений.Аксенов считает, что рецепт для любого руководителя прост: нужно держать слово, максимально прилагать усилия в рамках своего функционала, своих должностных обязанностей, правильно планировать и распределять фронт работ, а также ставить задачи подчиненным.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он отметил, что за каждой улицей нужно закрепить ответственного, буквально пофамильно, планы по всем муниципалитетам должны быть опубликованы на сайтах администраций. В целом работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог нужно закончить к 1 апреля.Также Сергей Аксенов отмечал, что главам администраций необходимо обеспечить кассовое исполнение местных бюджетов в соответствии с планами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму

