Рейтинг@Mail.ru
Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/v-aprele-aksenov-nachnet-obezzhat-krymskie-goroda-1153692126.html
Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма
Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма
В апреле глава Крыма Сергей Аксенов начнет объезжать города и районы республики с целью проверки работы чиновников "на земле". Об этом он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T16:41
2026-03-04T16:54
сергей аксенов
новости
новости крыма
крым
городская среда
совет министров рк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153692010_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_db1d13ca4c03efed73eda3621214e6ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В апреле глава Крыма Сергей Аксенов начнет объезжать города и районы республики с целью проверки работы чиновников "на земле". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что постоянно находится на связи с коллегами из муниципалитетов и ожидает такого же подхода от глав администраций, руководителей структурных подразделений ресурсоснабжающих организаций, ведомств, учреждений.Аксенов считает, что рецепт для любого руководителя прост: нужно держать слово, максимально прилагать усилия в рамках своего функционала, своих должностных обязанностей, правильно планировать и распределять фронт работ, а также ставить задачи подчиненным.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он отметил, что за каждой улицей нужно закрепить ответственного, буквально пофамильно, планы по всем муниципалитетам должны быть опубликованы на сайтах администраций. В целом работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог нужно закончить к 1 апреля.Также Сергей Аксенов отмечал, что главам администраций необходимо обеспечить кассовое исполнение местных бюджетов в соответствии с планами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделаютАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153692010_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_c13366ccf06068b6223eb2886a872037.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, новости, новости крыма, крым, городская среда, совет министров рк
Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма

Аксенов в апреле лично проверит работу чиновников во всех городах Крыма

16:41 04.03.2026 (обновлено: 16:54 04.03.2026)
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В апреле глава Крыма Сергей Аксенов начнет объезжать города и районы республики с целью проверки работы чиновников "на земле". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Лично проверю, как на практике выполняются поручения, что на самом деле стоит за отчетами глав администраций. Опыт предыдущих рабочих выездов неоднократно показывал, что зачастую "на земле" все не так идеально, как заявлено в докладах. Проблемы есть, но главное препятствие в их преодолении – равнодушие людей, которые должны взаимодействовать с гражданами и нести ответственность за работу", - написал Аксенов.
Он подчеркнул, что постоянно находится на связи с коллегами из муниципалитетов и ожидает такого же подхода от глав администраций, руководителей структурных подразделений ресурсоснабжающих организаций, ведомств, учреждений.
Аксенов считает, что рецепт для любого руководителя прост: нужно держать слово, максимально прилагать усилия в рамках своего функционала, своих должностных обязанностей, правильно планировать и распределять фронт работ, а также ставить задачи подчиненным.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил увольнениями главам крымских городов за срыв ремонта дорог после осенне-зимнего периода. Он отметил, что за каждой улицей нужно закрепить ответственного, буквально пофамильно, планы по всем муниципалитетам должны быть опубликованы на сайтах администраций. В целом работы по ямочному ремонту, профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог нужно закончить к 1 апреля.
Также Сергей Аксенов отмечал, что главам администраций необходимо обеспечить кассовое исполнение местных бюджетов в соответствии с планами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аксенов назвал спекуляцией повышение цен на курятину в Крыму
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
Аксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в Крыму
 
Сергей АксеновНовостиНовости КрымаКрымГородская средаСовет министров РК
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров - Путин
19:33В Крыму обезвредили мины и снаряды
19:25Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
19:19В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
18:41В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек
18:34Путин установил штатную численность ВС России
18:27Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
18:14Севастополь лидирует по росту зимнего турпотока
18:06Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
17:55Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
17:50Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона
17:45В Севастополе громко - что происходит
17:34Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
17:29Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России
17:19Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
17:12Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов
17:06Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди
16:55Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
16:41Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Лента новостейМолния