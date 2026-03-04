Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.21 вражеский дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Белгородской, два – над Астраханской и еще один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

32 украинских беспилотника перехватили и уничтожили над регионами России в ночь на среду

07:18 04.03.2026 (обновлено: 07:24 04.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 3 марта до 7:00 мск 4 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
21 вражеский дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Белгородской, два – над Астраханской и еще один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.
