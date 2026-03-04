https://crimea.ria.ru/20260304/ukrainskikh-bespilotniki-nochyu-atakovali-pyat-regionov-rossii-1153666468.html

Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России

Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T07:18

2026-03-04T07:18

2026-03-04T07:24

новости

волгоградская область

ростовская область

белгородская область

астраханская область

курская область

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/01/1146872728_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cf85cbf16474ea24b6c0157bfb01321c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.21 вражеский дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Белгородской, два – над Астраханской и еще один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

волгоградская область

ростовская область

белгородская область

астраханская область

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, волгоградская область, ростовская область, белгородская область, астраханская область, курская область, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу