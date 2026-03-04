https://crimea.ria.ru/20260304/ukrainskikh-bespilotniki-nochyu-atakovali-pyat-regionov-rossii-1153666468.html
Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.03.2026
новости
волгоградская область
ростовская область
белгородская область
астраханская область
курская область
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.21 вражеский дрон ликвидировали над Волгоградской областью, по четыре – над Ростовской и Белгородской, два – над Астраханской и еще один – над Курской, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
32 украинских беспилотника перехватили и уничтожили над регионами России в ночь на среду
