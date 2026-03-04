Рейтинг@Mail.ru
Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/uchenye-sevastopolya-pomogli-likvidirovat-chs-v-chernom-more-1153673840.html
Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море
Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море
Севастопольских ученых наградили ведомственными наградами МЧС России за прогнозирование разлива мазута в Керченском проливе. Благодаря работе системы FOTS,... РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/04/1153673980_0:186:1280:906_1920x0_80_0_0_e6a614112ed1dc57c7964d13f14ff9e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольских ученых наградили ведомственными наградами МЧС России за прогнозирование разлива мазута в Керченском проливе. Благодаря работе системы FOTS, которая в реальном времени рассчитывала, в каком направлении двигается загрязнение, спасатели точно знали, куда направлять силы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С первых дней после аварии Гидрофиз обеспечивал оперативное прогнозирование распространения мазутного загрязнения. Разработанная в институте система FOTS в режиме реального времени передавала в МЧС России и Морскую спасательную службу актуальные данные о движении нефтяных пятен в море и прогноз выброса мазутного загрязнения в береговых районах.Благодаря этим прогнозам спасательные службы заблаговременно – за двое-трое суток – получали информацию о выносе мазута к берегам Анапы, Керчи, Севастополя и Евпатории и могли своевременно сосредотачивать силы и средства в угрожаемых районах, подчеркнул губернатор.В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.Вместе с тем, 21 февраля 2026 года в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за шторма на побережье выбросило прошлогодний мазут, попавший в море с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Волонтеры и спасатели ведут уборку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровВ Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерамиЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море

Ученых Севастополя наградили за помощь в ликвидации разлива мазута в Черном море

11:17 04.03.2026
 
Сотрудники Морского гидрофизического института РАН награждены ведомственными наградами МЧС России
Сотрудники Морского гидрофизического института РАН награждены ведомственными наградами МЧС России
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольских ученых наградили ведомственными наградами МЧС России за прогнозирование разлива мазута в Керченском проливе. Благодаря работе системы FOTS, которая в реальном времени рассчитывала, в каком направлении двигается загрязнение, спасатели точно знали, куда направлять силы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.
С первых дней после аварии Гидрофиз обеспечивал оперативное прогнозирование распространения мазутного загрязнения. Разработанная в институте система FOTS в режиме реального времени передавала в МЧС России и Морскую спасательную службу актуальные данные о движении нефтяных пятен в море и прогноз выброса мазутного загрязнения в береговых районах.
"Медаль "За отличие в ликвидации последствий ЧС" получил Антон Георга-Копулос. Нагрудным знаком "Участнику ликвидации последствий ЧС" отметили Арсения Кубрякова. Почётные грамоты МЧС вручили Сергею Коновалову, Сергею Станичному и Антону Холоду", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Благодаря этим прогнозам спасательные службы заблаговременно – за двое-трое суток – получали информацию о выносе мазута к берегам Анапы, Керчи, Севастополя и Евпатории и могли своевременно сосредотачивать силы и средства в угрожаемых районах, подчеркнул губернатор.
В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.
Вместе с тем, 21 февраля 2026 года в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за шторма на побережье выбросило прошлогодний мазут, попавший в море с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Волонтеры и спасатели ведут уборку.
