Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастопольских ученых наградили ведомственными наградами МЧС России за прогнозирование разлива мазута в Керченском проливе. Благодаря работе системы FOTS, которая в реальном времени рассчитывала, в каком направлении двигается загрязнение, спасатели точно знали, куда направлять силы. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Расследование причин крушения танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе завершено.С первых дней после аварии Гидрофиз обеспечивал оперативное прогнозирование распространения мазутного загрязнения. Разработанная в институте система FOTS в режиме реального времени передавала в МЧС России и Морскую спасательную службу актуальные данные о движении нефтяных пятен в море и прогноз выброса мазутного загрязнения в береговых районах.Благодаря этим прогнозам спасательные службы заблаговременно – за двое-трое суток – получали информацию о выносе мазута к берегам Анапы, Керчи, Севастополя и Евпатории и могли своевременно сосредотачивать силы и средства в угрожаемых районах, подчеркнул губернатор.В декабре 2025 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике завершили утилизацию отходов мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, и всего на многоэтапную переработку передали около 911 тонн отходов, а не поддающиеся биологической утилизации отходы направлены на термическое обезвреживание на спецплощадку.Вместе с тем, 21 февраля 2026 года в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края из-за шторма на побережье выбросило прошлогодний мазут, попавший в море с потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров. Волонтеры и спасатели ведут уборку.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе установили опоры для очистки места крушения танкеровВ Керченском проливе собрали более 90% мазута после ЧП с танкерамиЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море

