США запустили межконтинентальную баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/ssha-zapustili-mezhkontinentalnuyu-ballisticheskuyu-raketu-1153686229.html
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету - РИА Новости Крым, 04.03.2026
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится... РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.Пуск состоялся с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.Как заявила командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй, запуск позволил оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев её применения.Во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определённой цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные данные планируется использовать для оценки точности и надежности системы Minuteman III и дальнейшего развития стратегических сил США.Президент США Дональд Трамп в октябре распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".Соединенные Штаты проводили пуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и ранее "для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

США провели запуск межконтинентальной ракеты Minuteman III

14:16 04.03.2026 (обновлено: 14:22 04.03.2026)
 
Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III запускается с базы ВВС Ванденберг, Калифорния. Фото AFP
Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III запускается с базы ВВС Ванденберг, Калифорния. Фото AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.
Пуск состоялся с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.
Как заявила командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй, запуск позволил оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев её применения.
"Постоянная проверка различных профилей миссий позволяет улучшать характеристики всего парка межконтинентальных баллистических ракет и обеспечивать максимальную готовность наземной составляющей ядерной триады США", – сказала Кэрри Рэй.
Во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определённой цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные данные планируется использовать для оценки точности и надежности системы Minuteman III и дальнейшего развития стратегических сил США.
Президент США Дональд Трамп в октябре распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".
Соединенные Штаты проводили пуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и ранее "для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности".
