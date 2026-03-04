США запустили межконтинентальную баллистическую ракету

https://crimea.ria.ru/20260304/ssha-zapustili-mezhkontinentalnuyu-ballisticheskuyu-raketu-1153686229.html

2026-03-04T14:16

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США в среду провели плановый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, он не связан с текущими мировыми событиями, говорится в обнародованном заявлении Командования глобального удара ВВС США.Пуск состоялся с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния. Ракета была без боевого оснащения и несла два испытательных возвращаемых аппарата.Как заявила командир 576-й испытательной эскадрильи подполковник Кэрри Рэй, запуск позволил оценить работу отдельных компонентов ракетной системы и различных сценариев её применения.Во время испытания два возвращаемых аппарата преодолели тысячи километров и достигли заранее определённой цели на атолле Кваджалейн на Маршалловых островах. Полученные данные планируется использовать для оценки точности и надежности системы Minuteman III и дальнейшего развития стратегических сил США.Президент США Дональд Трамп в октябре распорядился немедленно начать испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами. Свое решение он обосновал якобы наличием у других государств "программ испытаний".Соединенные Штаты проводили пуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III и ранее "для демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

