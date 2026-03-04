https://crimea.ria.ru/20260304/ssha-nachali-esche-odnu-voennuyu-operatsiyu-1153666647.html

США начали еще одну военную операцию

США начали еще одну военную операцию - РИА Новости Крым, 04.03.2026

США начали еще одну военную операцию

2026-03-04

США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное командование Пентагона.Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.В прошлом году Соединенные Штаты начали активно использовать в этом регионе Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и ИраномЛавров выступил с призывом к США из-за КубыМедведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США

