Рейтинг@Mail.ru
США начали еще одну военную операцию - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/ssha-nachali-esche-odnu-voennuyu-operatsiyu-1153666647.html
США начали еще одну военную операцию
США начали еще одну военную операцию - РИА Новости Крым, 04.03.2026
США начали еще одну военную операцию
США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T07:36
2026-03-04T07:36
сша
эквадор
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_3ee9d8394d9a00352264f7d5e7e7579d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное командование Пентагона.Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.В прошлом году Соединенные Штаты начали активно использовать в этом регионе Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и ИраномЛавров выступил с призывом к США из-за КубыМедведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
сша
эквадор
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_135767826247a711278ce65abe7eb1ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, эквадор, новости, в мире
США начали еще одну военную операцию

США начали военную операцию в Эквадоре

07:36 04.03.2026
 
© РИА Новости . Станислав Савельев / Перейти в фотобанкФлаг Соединённых Штатов Америки
Флаг Соединённых Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Станислав Савельев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное командование Пентагона.
"Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций", – говорится в заявлении ведомства.
Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.
В прошлом году Соединенные Штаты начали активно использовать в этом регионе Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и Ираном
Лавров выступил с призывом к США из-за Кубы
Медведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
 
СШАЭквадорНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
09:50В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА
09:35В Севастополе будут судить организатора сим-боксов для мошенников
09:28Маршрутка столкнулась с фурой в Подмосковье - двое погибли и шесть ранены
09:17Двух заблудившихся туристов спасли в горах Крыма
09:07Пьяный крымчанин в гневе побил три чужих авто на 400 тысяч рублей
08:48Как будет работать новый стандарт отчетности управляющих компаний
08:30Россию может захлестнуть новая волна гриппа и ОРВИ
08:11Полусладкие розовые вина Крыма и Севастополя признаны лучшими в России
07:54Козлы отпущения: кого Трамп назначит виноватым за провал операции в Иране
07:36США начали еще одну военную операцию
07:18Украинские беспилотники ночью атаковали пять регионов России
07:07Конфликт на Ближнем Востоке несет угрозу России – мнение
06:37Десятки дронов атаковали Ростовскую область: обломки упали на базу отдыха
06:10ВСУ ударили беспилотниками по поезду в Брянской области
00:01Из снега в тепло: погода в Крыму на среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 марта
23:42Пять человек ранены при атаке ВСУ по многоэтажке в Волгограде
23:35Над Крымом отработала ПВО
22:56Землетрясения в Сочи и "врата ада" для США и Израиля – главное за день
Лента новостейМолния