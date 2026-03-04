https://crimea.ria.ru/20260304/ssha-nachali-esche-odnu-voennuyu-operatsiyu-1153666647.html
США начали еще одну военную операцию
США начали еще одну военную операцию - РИА Новости Крым, 04.03.2026
США начали еще одну военную операцию
США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T07:36
2026-03-04T07:36
2026-03-04T07:36
сша
эквадор
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_3ee9d8394d9a00352264f7d5e7e7579d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное командование Пентагона.Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.В прошлом году Соединенные Штаты начали активно использовать в этом регионе Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров: США не ограничатся Венесуэлой и ИраномЛавров выступил с призывом к США из-за КубыМедведев: похищение Мадуро – часть более важной цели США
сша
эквадор
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/70/1115477094_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_135767826247a711278ce65abe7eb1ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, эквадор, новости, в мире
США начали еще одну военную операцию
США начали военную операцию в Эквадоре
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. США начали операцию в Эквадоре против террористических организаций, она проводится совместно с местными силами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное командование Пентагона.
"Вооруженные силы Эквадора и США начали операции против признанных террористическими организаций", – говорится в заявлении ведомства.
Командование охарактеризовало это как пример приверженности партнеров США в Латинской Америке противодействию наркотерроризму.
В прошлом году Соединенные Штаты начали активно использовать в этом регионе Вооруженные силы для уничтожения катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям американских властей, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и торговлей опасными веществами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: