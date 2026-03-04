Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
13:33 04.03.2026 (обновлено: 13:40 04.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии.
"Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии – ред.) для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии", – цитирует РИА Новости постановление, одобренное правительством Словакии на заседании в среду.
23 февраля Ппремьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что, если Украина обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она от Братиславы больше не получит.
Ранее Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.
Также Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.