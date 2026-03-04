https://crimea.ria.ru/20260304/slovakiya-rastorgla-dogovor-s-kievom-ob-avariynykh-postavkakh-elektroenergii-1153680674.html

Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии

Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии.

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии.23 февраля Ппремьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что, если Украина обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она от Братиславы больше не получит.Ранее Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Также Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

