Рейтинг@Mail.ru
Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/slovakiya-rastorgla-dogovor-s-kievom-ob-avariynykh-postavkakh-elektroenergii-1153680674.html
Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T13:33
2026-03-04T13:40
словакия
новости
электроэнергия
электросети
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/39608/21/396082179_889:697:3206:2000_1920x0_80_0_0_5aa660c2677cf4f155a04aad135a2a19.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии.23 февраля Ппремьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что, если Украина обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она от Братиславы больше не получит.Ранее Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.Также Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260223/vengriya-zablokirovala-20-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-i-kredit-ukraine-1153430314.html
словакия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/39608/21/396082179_539:0:3206:2000_1920x0_80_0_0_9fc1033cb3a44c069db9decd4abfa007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
словакия, новости, электроэнергия, электросети, украина
Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии

Словакия официально расторгла соглашение с Украиной об аварийных поставках электроэнергии

13:33 04.03.2026 (обновлено: 13:40 04.03.2026)
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи. Архивное фото.
Линии электропередачи. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Егор Еремов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Правительство Словакии одобрило расторжение соглашения с Украиной, которое предусматривало помощь аварийными поставками электроэнергии.
"Правительство… рекомендует министру финансов принять шаги в отношении компании SEPS (оператор системы передачи электроэнергии в Словакии – ред.) для немедленного прекращения действия соглашения между SEPS и компанией Ukrenergo об аварийных поставках электроэнергии", – цитирует РИА Новости постановление, одобренное правительством Словакии на заседании в среду.
23 февраля Ппремьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что, если Украина обратится с просьбой об аварийных поставках электроэнергии, такую помощь она от Братиславы больше не получит.
Ранее Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за остановки Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".
Венгрия и Словакия лишились поставок по "Дружбе" в конце января 2026 года. Украинские власти не возобновляют его транспортировку в Европу, ссылаясь на повреждения объекта из-за "атак России".
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Киев перекрыл транзит по надуманным причинам. Будапешт и Братислава попросили Хорватию открыть транзит нефти из России.
Также Будапешт заявил об отказе поддерживать дальнейшее финансирование Киева. Заявление прозвучало на фоне блокировки Венгрией решения Евросоюза о выделении Украине кредита на 90 миллиардов евро.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
23 февраля, 17:17
Венгрия заблокировала 20-й пакет санкций против России и кредит Украине
 
СловакияНовостиЭлектроэнергияЭлектросетиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
13:27В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
13:09Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран
12:59Техника НАТО горит на фронтах спецоперации
12:48В Крыму промышленность формирует треть бюджета
12:31США и Израиль творят произвол – МИД России
12:20Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно
12:13В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры
12:00Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить
11:48В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта
11:33Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море
11:28ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице
11:17Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море
11:02В Керчи построят три новые модульные котельные
10:50Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе
10:46Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"
10:37Израиль пообещал ликвидировать преемника Хаменеи
10:13Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
09:52Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
09:50В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА
Лента новостейМолния