Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров
Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров
Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных на Украине и взятых в плен российскими военными.
2026-03-04T19:37
2026-03-04T19:37
2026-03-04T19:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных на Украине и взятых в плен российскими военными. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Кремле.Он заявил, что принял решение об освобождении двух человек."Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт", – заявил российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин обсудил с Орбаном Иран и УкраинуНесколько сотен пропавших без вести бойцов СВО нашли живыми в пленуКто вернулся из плена при обмене между Россией и Украиной - подробности
19:37 04.03.2026 (обновлено: 19:48 04.03.2026)