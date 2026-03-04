Рейтинг@Mail.ru
Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/siyyarto-smozhet-zabrat-dvukh-osvobozhdennykh-vengrov---putin-1153697629.html
Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров
Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров
Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных на Украине и взятых в плен российскими военными. Об РИА Новости Крым, 04.03.2026
петер сийярто
владимир путин (политик)
венгрия
россия
украина
новости сво
пленные
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных на Украине и взятых в плен российскими военными. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Кремле.Он заявил, что принял решение об освобождении двух человек."Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт", – заявил российский лидер.
венгрия
россия
украина
РИА Новости Крым
Новости
петер сийярто, владимир путин (политик), венгрия, россия, украина, новости сво, пленные, новости
Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров

Путин освободил принудительно мобилизованных на Украине и взятых в плен ВС РФ венгров

19:37 04.03.2026 (обновлено: 19:48 04.03.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял решение освободить двух граждан Венгрии, принудительно мобилизованных на Украине и взятых в плен российскими военными. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто в Кремле.

"Вчера в ходе нашего телефонного разговора премьер-министр господин (Виктор - ред.) Орбан тоже поднял этот вопрос и попросил рассмотреть возможность освобождения венгерских граждан, которые оказались в плену российской армии. Это граждане, которые имеют двойное гражданство – и украинское, и венгерское. Они принудительно были мобилизованы", – сказал Путин.

Он заявил, что принял решение об освобождении двух человек.
"Вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт", – заявил российский лидер.
