Севастополь лидирует по росту зимнего турпотока

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Севастополь вышел в лидеры среди регионов России по росту туристического потока зимой. Об этом доложил министр экономического развития России Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина."По оперативным данным, прошлый год у нас показал четырехпроцентный рост турпоездок по России. Окончательная цифра будет в апреле", – констатировал Решетников.По его словам, также удается удержать достаточно высокую планку прошлого года по зимнему туризму, в этом сезоне ожидается 32 миллиона поездок за зимний сезон.Летний турпоток в Крым вырос на 11% по сравнению с летом прошлого года, докладывал ранее Решетников. Также глава профильного министерства отмечал растущую популярность России у иностранных туристов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зимний автотуризм – россияне выбрали КрымВ Крыму утвердили план подготовки к курортному сезону-2026Год гостеприимства в Крыму: что предложат гостям полуострова

