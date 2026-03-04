https://crimea.ria.ru/20260304/rossiyu-mozhet-zakhlestnut-novaya-volna-grippa-i-orvi-1153649630.html
Россию может захлестнуть новая волна гриппа и ОРВИ
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на данный момент соответствует показателю середины сентября 2025 года, но активность вирусов весной может... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T08:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на данный момент соответствует показателю середины сентября 2025 года, но активность вирусов весной может спровоцировать новую волну заболеваемости. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.По данным лабораторного мониторинга, на фоне общего снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом на низких показателях продолжается увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и гриппа типа B. В структуре респираторных вирусов превалируют риновирусы и сезонные коронавирусы, также увеличивается доля РС-вирусов.Кроме того, по данным ведомства, за минувшую неделю зарегистрировано 4,7 тысячи случаев заболевания COVID-19.Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что заболеваемость ОРВИ на полуострове на прошедшей неделе снизилась на 21,9%. Заболеваемость в РК и Севастополе почти на 50% уровня эпидемического порога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораКак грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
Новая волна гриппа и ОРВИ может захлестнуть Россию весной
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на данный момент соответствует показателю середины сентября 2025 года, но активность вирусов весной может спровоцировать новую волну заболеваемости. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
"В последнюю неделю февраля в России зарегистрировано около 77 тысяч случаев ОРВИ и гриппом. Показатель заболеваемости соответствует уровню середины сентября 2025 года… Сохраняющаяся активность вирусов в весенний период может спровоцировать новую волну заболеваемости ОРВИ и гриппом", – говорится в сообщении.
По данным лабораторного мониторинга, на фоне общего снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом на низких показателях продолжается увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и гриппа типа B. В структуре респираторных вирусов превалируют риновирусы и сезонные коронавирусы, также увеличивается доля РС-вирусов.
Кроме того, по данным ведомства, за минувшую неделю зарегистрировано 4,7 тысячи случаев заболевания COVID-19.
Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили
, что заболеваемость ОРВИ на полуострове на прошедшей неделе снизилась на 21,9%. Заболеваемость в РК и Севастополе почти на 50% уровня эпидемического порога.
