https://crimea.ria.ru/20260304/rossiyu-mozhet-zakhlestnut-novaya-volna-grippa-i-orvi-1153649630.html

Россию может захлестнуть новая волна гриппа и ОРВИ

Россию может захлестнуть новая волна гриппа и ОРВИ - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Россию может захлестнуть новая волна гриппа и ОРВИ

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на данный момент соответствует показателю середины сентября 2025 года, но активность вирусов весной может... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T08:30

2026-03-04T08:30

2026-03-04T08:30

роспотребнадзор

новости

россия

здравоохранение в россии

здоровье

орви

грипп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/92389/18/923891817_0:1114:1674:2056_1920x0_80_0_0_30dad512af7b83ee7fb02f46463b025d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России на данный момент соответствует показателю середины сентября 2025 года, но активность вирусов весной может спровоцировать новую волну заболеваемости. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.По данным лабораторного мониторинга, на фоне общего снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом на низких показателях продолжается увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 (свиной грипп) и гриппа типа B. В структуре респираторных вирусов превалируют риновирусы и сезонные коронавирусы, также увеличивается доля РС-вирусов.Кроме того, по данным ведомства, за минувшую неделю зарегистрировано 4,7 тысячи случаев заболевания COVID-19.Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что заболеваемость ОРВИ на полуострове на прошедшей неделе снизилась на 21,9%. Заболеваемость в РК и Севастополе почти на 50% уровня эпидемического порога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как укрепить иммунитет после зимы – рекомендации РоспотребнадзораКак грипп А и COVID "бьют" по организмуCOVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, новости, россия, здравоохранение в россии, здоровье, орви, грипп