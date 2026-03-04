Рейтинг@Mail.ru
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/rossiyskiy-gazovoz-atakovan-v-sredizemnom-more-1153675453.html
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море
Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты, сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T11:33
2026-03-04T11:39
россия
танкер
новости
происшествия
минтранс россии
средиземное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_0:35:966:578_1920x0_80_0_0_b7ddbc7b8316adb0b6e37b9d0dda1afe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты, сообщает Минтранс России.Как отметили в ведомстве, танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены.В ведомстве добавили, что подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
средиземное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111138/84/1111388495_109:0:966:643_1920x0_80_0_0_35423d12b40669ff8706ae2388c8d149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, танкер, новости, происшествия, минтранс россии, средиземное море
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море

Российский газовоз с грузом атакован украинскими БЭКами в Средиземном море - Минтранс РФ

11:33 04.03.2026 (обновлено: 11:39 04.03.2026)
 
© Fotolia / hanohikiТанкер. Архивное фото
Танкер. Архивное фото
© Fotolia / hanohiki
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты, сообщает Минтранс России.
"3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз". Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены.
"Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права", - заявили в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияТанкерНовостиПроисшествияМинтранс РоссииСредиземное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
13:27В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
13:09Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран
12:59Техника НАТО горит на фронтах спецоперации
12:48В Крыму промышленность формирует треть бюджета
12:31США и Израиль творят произвол – МИД России
12:20Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно
12:13В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры
12:00Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить
11:48В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта
11:33Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море
11:28ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице
11:17Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море
11:02В Керчи построят три новые модульные котельные
10:50Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе
10:46Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"
10:37Израиль пообещал ликвидировать преемника Хаменеи
10:13Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
09:52Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
09:50В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА
Лента новостейМолния