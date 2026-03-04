https://crimea.ria.ru/20260304/rossiyskiy-gazovoz-atakovan-v-sredizemnom-more-1153675453.html
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море
Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты, сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T11:33
2026-03-04T11:33
2026-03-04T11:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты, сообщает Минтранс России.Как отметили в ведомстве, танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены.В ведомстве добавили, что подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества.
Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море
Российский газовоз с грузом атакован украинскими БЭКами в Средиземном море - Минтранс РФ
11:33 04.03.2026 (обновлено: 11:39 04.03.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Украинские безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты, сообщает Минтранс России.
"3 марта в непосредственной близости от территориальных вод государства-члена Евросоюза Республики Мальта совершена атака на российское судно — газовоз "Арктик Метагаз". Нападение на него совершено с побережья Ливии безэкипажными катерами Украины", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, танкер следовал из Мурманска с грузом, оформленным по всем международным правилам. Благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб все 30 членов экипажа, являющиеся гражданами РФ, спасены.
"Произошедшее квалифицируем как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права", - заявили в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что подобные преступные действия, совершаемые при попустительстве властей государств-членов Евросоюза, не должны оставаться без оценки со стороны международного сообщества.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.