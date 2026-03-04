https://crimea.ria.ru/20260304/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-po-obektam-ukrainy---chto-izvestno-1153676881.html
Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно
Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно
Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.03.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил.Всего с начала проведения СВО уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета, 119 360 БПЛА, 651 зенитный ракетный комплекс, 28014 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктураУдары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинииЗа сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киев
