Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-po-obektam-ukrainy---chto-izvestno-1153676881.html
Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно
Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно
Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T12:20
2026-03-04T12:20
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
удары по украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70317080fbe2ce70b433b2c6d66100c3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил.Всего с начала проведения СВО уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета, 119 360 БПЛА, 651 зенитный ракетный комплекс, 28014 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктураУдары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинииЗа сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/0f/1153222125_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2a272a63fad43da4f5f32689b5077af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, министерство обороны рф
Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно

Армия России нанесла удары по используемым в целях ВСУ объектам

12:20 04.03.2026
 
© Пожарная служба УкраиныУдары по Украине
Удары по Украине
© Пожарная служба Украины
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение по местам подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил.
Всего с начала проведения СВО уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета, 119 360 БПЛА, 651 зенитный ракетный комплекс, 28014 танков и другие виды боевой техники и вооружения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктура
Удары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинии
За сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киев
 
УкраинаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Удары по УкраинеМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33Словакия расторгла договор с Киевом об аварийных поставках электроэнергии
13:27В Краснодарском крае объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА
13:09Неприемлемый ущерб США и катастрофа для Израиля – как будет мстить Иран
12:59Техника НАТО горит на фронтах спецоперации
12:48В Крыму промышленность формирует треть бюджета
12:31США и Израиль творят произвол – МИД России
12:20Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно
12:13В Крыму построят завод по переработке автомобильных шин и макулатуры
12:00Обманули крымчан на 5 млн рублей: троих жителей Татарстана будут судить
11:48В Геническе открыли поликлинику после капитального ремонта
11:33Российский газовоз атаковали украинские БЭКи в Средиземном море
11:28ВСУ атаковали мирных граждан в Белгородской области - трое в больнице
11:17Ученые Севастополя помогли ликвидировать ЧС в Черном море
11:02В Керчи построят три новые модульные котельные
10:50Задержанный в Крыму шпион передал Киеву данные о ПВО в Севастополе
10:46Над Землей взошла "Кровавая Луна Червя"
10:37Израиль пообещал ликвидировать преемника Хаменеи
10:13Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
09:52Крымчанин "сливал" Киеву места дислокации войск РФ на полуострове
09:50В Чувашии школы и техникумы перевели на дистант из-за атаки БПЛА
Лента новостейМолния