Российские войска нанесли удары по объектам Украины - что известно

Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 04.03.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Армия России нанесла удары по объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил.Всего с начала проведения СВО уничтожены 670 украинских самолетов, 283 вертолета, 119 360 БПЛА, 651 зенитный ракетный комплекс, 28014 танков и другие виды боевой техники и вооружения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Одессе - разбита портовая инфраструктураУдары по Украине: повреждены транспортная инфраструктура и энерголинииЗа сутки армия РФ ликвидировала почти 1300 боевиков Киев

2026

украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), удары по украине, министерство обороны рф