Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134262376_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_7a227a44fe8fc2465831ab2c515ccad9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Ялта и Ялтинский горнолесной природный заповедник вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха на природе. Таковы данные российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.Ру.По данным ресурса, с каждым годом отдых в местах, где можно соприкоснуться с дикой природой, становится все более популярным. При этом в марте самыми популярными направлениями для такого отдыха стали Сочи и Сочинский национальный парк, Калининградская область, где туристов привлекает знаменитая Куршская коса, а также Ялта и Ялтинский горно-лесной природный заповедник.В Сочи за суточное размещение в среднем просят 3390 рублей, в Калининграде – 4195, в курортной столице Крыма средний чек за размещение составит 5065 рублей.Кроме того, в рейтинге оказались Кисловодск, где средняя стоимость номера равняется 3831 рублю, Красная Поляна – 7172, Иркутск – 3805, Архыз – 11902, Красноярск – 4114, Владивосток – 3861 и Волгоград – 3044 рубля за сутки.Алупка, которая входит в городской округ Ялта, ранее заняла призовые места в сфере музейного и семейного туризма во Всероссийской премии туристических городов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне едут в Ялту компаниями – сколько стоит размещениеКрым вошел в топ-10 турнаправлений с резким ростом весенних бронированийВлюбленные выбирают Южный берег Крыма – цены в отелях

2026

