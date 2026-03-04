Рейтинг@Mail.ru
Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте
Ялта и Ялтинский горнолесной природный заповедник вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха на природе. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134262376_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_7a227a44fe8fc2465831ab2c515ccad9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Ялта и Ялтинский горнолесной природный заповедник вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха на природе. Таковы данные российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.Ру.По данным ресурса, с каждым годом отдых в местах, где можно соприкоснуться с дикой природой, становится все более популярным. При этом в марте самыми популярными направлениями для такого отдыха стали Сочи и Сочинский национальный парк, Калининградская область, где туристов привлекает знаменитая Куршская коса, а также Ялта и Ялтинский горно-лесной природный заповедник.В Сочи за суточное размещение в среднем просят 3390 рублей, в Калининграде – 4195, в курортной столице Крыма средний чек за размещение составит 5065 рублей.Кроме того, в рейтинге оказались Кисловодск, где средняя стоимость номера равняется 3831 рублю, Красная Поляна – 7172, Иркутск – 3805, Архыз – 11902, Красноярск – 4114, Владивосток – 3861 и Волгоград – 3044 рубля за сутки.Алупка, которая входит в городской округ Ялта, ранее заняла призовые места в сфере музейного и семейного туризма во Всероссийской премии туристических городов.
Новости
крым, новости крыма, большая ялта, ялта, заповедники крыма, отдых в крыму, крым курортный
Россияне едут в Большую Ялту за дикой природой – цены в марте

Ялта вошла в топ-10 самых популярных направлений для отдыха на природе в марте

10:13 04.03.2026
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму
© ФГБУ "Заповедный Крым"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Ялта и Ялтинский горнолесной природный заповедник вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха на природе. Таковы данные российского сервиса бронирования жилья для отдыха Твил.Ру.
По данным ресурса, с каждым годом отдых в местах, где можно соприкоснуться с дикой природой, становится все более популярным. При этом в марте самыми популярными направлениями для такого отдыха стали Сочи и Сочинский национальный парк, Калининградская область, где туристов привлекает знаменитая Куршская коса, а также Ялта и Ялтинский горно-лесной природный заповедник.
В Сочи за суточное размещение в среднем просят 3390 рублей, в Калининграде – 4195, в курортной столице Крыма средний чек за размещение составит 5065 рублей.
Кроме того, в рейтинге оказались Кисловодск, где средняя стоимость номера равняется 3831 рублю, Красная Поляна – 7172, Иркутск – 3805, Архыз – 11902, Красноярск – 4114, Владивосток – 3861 и Волгоград – 3044 рубля за сутки.
Алупка, которая входит в городской округ Ялта, ранее заняла призовые места в сфере музейного и семейного туризма во Всероссийской премии туристических городов.
