Пьяный крымчанин в гневе побил три чужих авто на 400 тысяч рублей
2026-03-04T09:07
2026-03-04T09:07
2026-03-04T09:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории нетрезвый мужчина в гневе побил куском тротуарной плитки три автомобиля, причинив ущерб на общую сумму почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Ранее в полицию поступили заявления от трех жителей поселка Новоозерный, обнаруживших что ночью кто-то нанес повреждения их автомобилям.Также пострадало переднее боковое стекло отечественного автомобиля "ВАЗ", принадлежащего 65-летней жительнице этого же дома. Ущерб составил одну тысячу рублей.Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47‑летний евпаториец. Мужчина признал свою вину и заявил, что в момент порчи чужих авто находился в состоянии "сильного эмоционального напряжения". С его слов, ночью он прогуливался по улицам поселка в состоянии опьянения. Заметив незапертую в подъезде дверь, он вошел внутрь, но кто-то из жильцов прогнал его на улицу. После этого он вооружился куском тротуарной плитки и повредил чужие машины.В отношении задержанного возбуждены уголовные дела и составлен административный материал. Суд поместил дебошира под домашний арест.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В Евпатории нетрезвый мужчина в гневе побил куском тротуарной плитки три автомобиля, причинив ущерб на общую сумму почти 400 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Ранее в полицию поступили заявления от трех жителей поселка Новоозерный, обнаруживших что ночью кто-то нанес повреждения их автомобилям.
"Автомобилю марки Nissan, принадлежащему 57-летнему владельцу, были нанесены серьезные повреждения, сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Audi, которым владела 28-летняя местная жительница, припаркованный рядом, пострадал еще больше – ущерб оценен около 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.
Также пострадало переднее боковое стекло отечественного автомобиля "ВАЗ", принадлежащего 65-летней жительнице этого же дома. Ущерб составил одну тысячу рублей.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 47‑летний евпаториец. Мужчина признал свою вину и заявил, что в момент порчи чужих авто находился в состоянии "сильного эмоционального напряжения". С его слов, ночью он прогуливался по улицам поселка в состоянии опьянения. Заметив незапертую в подъезде дверь, он вошел внутрь, но кто-то из жильцов прогнал его на улицу. После этого он вооружился куском тротуарной плитки и повредил чужие машины.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела и составлен административный материал. Суд поместил дебошира под домашний арест.
