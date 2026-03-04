Рейтинг@Mail.ru
Путин установил штатную численность ВС России - РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://crimea.ria.ru/20260304/putin-ustanovil-shtatnuyu-chislennost-vs-rossii-1153695470.html
Путин установил штатную численность ВС России
Путин установил штатную численность ВС России - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин установил штатную численность ВС России
Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий... РИА Новости Крым, 04.03.2026
армия и флот
владимир путин (политик)
вооруженные силы россии
новости
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания.В соответствии с указом президента РФ от 16 сентября 2024 года, штатная численность ВС РФ составляла 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
армия и флот, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, новости, россия
Путин установил штатную численность ВС России

Путин установил численность ВС РФ в 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военных

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 391 770 единиц, в том числе 1 502 640 военнослужащих", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
В соответствии с указом президента РФ от 16 сентября 2024 года, штатная численность ВС РФ составляла 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.
