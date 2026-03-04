https://crimea.ria.ru/20260304/putin-ustanovil-shtatnuyu-chislennost-vs-rossii-1153695470.html

Путин установил штатную численность ВС России

2026-03-04T18:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин установил штатную численность ВС РФ в количестве 2 391 770 человек, в том числе 1 502 640 военнослужащих, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания.В соответствии с указом президента РФ от 16 сентября 2024 года, штатная численность ВС РФ составляла 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

