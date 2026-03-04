https://crimea.ria.ru/20260304/putin-poruchil-sinkhronizirovat-prodlenki-i-detsady-s-grafikom-roditeley-1153693020.html

Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей

Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках

владимир путин (политик)

образование в россии

школа

общество

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.Он подчеркнул, что такая задача уже была поставлена ранее и итоги ее исполнения будут подведены в июне.Более 940 млн рублей направлены на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в России с 2019 года, информировал Путин ранее в среду в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт"Продленка" в школах станет частью образовательного процессаШесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году

2026

владимир путин (политик), образование в россии, школа, общество, новости