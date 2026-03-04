Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках
2026-03-04T17:19
2026-03-04T17:19
владимир путин (политик)
образование в россии
школа
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.Он подчеркнул, что такая задача уже была поставлена ранее и итоги ее исполнения будут подведены в июне.Более 940 млн рублей направлены на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в России с 2019 года, информировал Путин ранее в среду в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт"Продленка" в школах станет частью образовательного процессаШесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
17:19 04.03.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДетсад. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.
"Хотел бы подчеркнуть и обратить внимание руководителей регионов и муниципалитетов на то, что графики работы детских садов, групп продленного дня в школах должны быть выстроены с учетом режима занятости работающих родителей", – сказал Путин.
Он подчеркнул, что такая задача уже была поставлена ранее и итоги ее исполнения будут подведены в июне.
Более 940 млн рублей направлены на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в России с 2019 года, информировал Путин ранее в среду в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.
В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт
"Продленка" в школах станет частью образовательного процесса
Шесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
 
Лента новостейМолния