Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T17:19
2026-03-04T17:19
2026-03-04T17:19
владимир путин (политик)
образование в россии
школа
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Графики работы детсадов и групп продленного дня в школах нужно выстраивать с учетом занятости родителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.Он подчеркнул, что такая задача уже была поставлена ранее и итоги ее исполнения будут подведены в июне.Более 940 млн рублей направлены на модернизацию образовательной инфраструктуры школ и детских садов в России с 2019 года, информировал Путин ранее в среду в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России все школьные "продленки" переходят на единый стандарт"Продленка" в школах станет частью образовательного процессаШесть новых детсадов откроют в Крыму в этом году
