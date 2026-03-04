https://crimea.ria.ru/20260304/putin-poruchil-aktivnee-vnedryat-ii-v-obrazovanii-rossii-1153693308.html
Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России
2026-03-04T17:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В образовательных учреждениях России необходимо активнее внедрять передовые технологии и ИИ, но действовать при этом нужно аккуратно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.При этом он подчеркнул, что заменять поиск и получение знаний готовыми компьютерными решениями недопустимо. Также глава государства подчеркнул, что для воспитания молодежи важны удобные и мотивирующие к учебе пространства. Российский лидер отметил, что программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России.В России нужно создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта, заявлял президент РФ Владимир Путин ранее в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнениеПутин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллектаИскусственный интеллект: в чем польза и вред
