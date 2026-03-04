Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/putin-poruchil-aktivnee-vnedryat-ii-v-obrazovanii-rossii-1153693308.html
Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России
Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России
В образовательных учреждениях России необходимо активнее внедрять передовые технологии и ИИ, но действовать при этом нужно аккуратно. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T17:29
2026-03-04T17:29
владимир путин (политик)
искусственный интеллект
образование в россии
школа
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148598699_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3d1ebf22dce15af9836546ce4af2f3b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В образовательных учреждениях России необходимо активнее внедрять передовые технологии и ИИ, но действовать при этом нужно аккуратно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.При этом он подчеркнул, что заменять поиск и получение знаний готовыми компьютерными решениями недопустимо. Также глава государства подчеркнул, что для воспитания молодежи важны удобные и мотивирующие к учебе пространства. Российский лидер отметил, что программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России.В России нужно создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта, заявлял президент РФ Владимир Путин ранее в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнениеПутин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллектаИскусственный интеллект: в чем польза и вред
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148598699_51:0:1011:720_1920x0_80_0_0_8138552a1c94abec00d6c317676fe1b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), искусственный интеллект, образование в россии, школа, новости, россия
Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России

В образовательных учреждениях РФ нужна активно внедрять ИИ-технологии – Путин

17:29 04.03.2026
 
© РИА Новости . Сгенерировано ИИИскусственный интеллект. Архивное фото
Искусственный интеллект. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В образовательных учреждениях России необходимо активнее внедрять передовые технологии и ИИ, но действовать при этом нужно аккуратно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.
"Предстоит активнее внедрять в образовательный процесс передовые платформенные и цифровые решения, а также технологии искусственного интеллекта, но действовать при этом – мы много раз тоже уже об этом говорили – нужно очень аккуратно и сбалансированно", - сказал президент.
При этом он подчеркнул, что заменять поиск и получение знаний готовыми компьютерными решениями недопустимо. Также глава государства подчеркнул, что для воспитания молодежи важны удобные и мотивирующие к учебе пространства. Российский лидер отметил, что программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России.
В России нужно создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта, заявлял президент РФ Владимир Путин ранее в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнение
Путин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта
Искусственный интеллект: в чем польза и вред
 
Владимир Путин (политик)Искусственный интеллектОбразование в РоссииШколаНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Сийярто сможет забрать двух освобожденных венгров - Путин
19:33В Крыму обезвредили мины и снаряды
19:25Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
19:19В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
18:41В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек
18:34Путин установил штатную численность ВС России
18:27Крым перевыполнил среднероссийский показатель по стройкам
18:14Севастополь лидирует по росту зимнего турпотока
18:06Названы сроки сдачи ЕГЭ в 2026 году
17:55Путин дал поручения по вывозу туристов РФ из стран Ближнего Востока
17:50Под Ростовом с рельсов сошел тепловоз и два груженых вагона
17:45В Севастополе громко - что происходит
17:34Пентагон ответил России и КНР на заявления об операции в Иране – главное
17:29Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России
17:19Путин поручил синхронизировать "продленки" и детсады с графиком родителей
17:12Миллион учебных мест – Путин рассказал о модернизации школ и детсадов
17:06Диспансеризация для бойцов СВО будет проходить вне очереди
16:55Обломки беспилотников упали на территории санаториев в Геленджике
16:41Аксенов проверит работу чиновников во всех городах Крыма
16:1746 беспилотников сбиты над Крымом и акваторией Черного и Азовского морей
Лента новостейМолния