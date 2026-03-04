https://crimea.ria.ru/20260304/putin-poruchil-aktivnee-vnedryat-ii-v-obrazovanii-rossii-1153693308.html

Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России

Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Путин поручил активнее внедрять ИИ в образовании России

В образовательных учреждениях России необходимо активнее внедрять передовые технологии и ИИ, но действовать при этом нужно аккуратно. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T17:29

2026-03-04T17:29

2026-03-04T17:29

владимир путин (политик)

искусственный интеллект

образование в россии

школа

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/08/1148598699_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3d1ebf22dce15af9836546ce4af2f3b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. В образовательных учреждениях России необходимо активнее внедрять передовые технологии и ИИ, но действовать при этом нужно аккуратно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках церемонии открытия новых объектов образования в регионах РФ.При этом он подчеркнул, что заменять поиск и получение знаний готовыми компьютерными решениями недопустимо. Также глава государства подчеркнул, что для воспитания молодежи важны удобные и мотивирующие к учебе пространства. Российский лидер отметил, что программы среднего и высшего образования должны быть адаптированы под запросы экономики России.В России нужно создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта, заявлял президент РФ Владимир Путин ранее в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие профессии заменит ИИ и какие не сможет вытеснить – мнениеПутин создал комиссию по вопросам развития искусственного интеллектаИскусственный интеллект: в чем польза и вред

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), искусственный интеллект, образование в россии, школа, новости, россия