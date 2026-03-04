https://crimea.ria.ru/20260304/putin-obyavil-blagodarnost-sotrudnikam-rossii-segodnya-1153697725.html

Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"

Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня" - РИА Новости Крым, 04.03.2026

Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"

Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых... РИА Новости Крым, 04.03.2026

2026-03-04T19:41

2026-03-04T19:41

2026-03-04T19:41

владимир путин (политик)

международная медиагруппа "россия сегодня"

новости

сми

журналистика

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152419792_0:239:3045:1952_1920x0_80_0_0_593d48558acd770b633b6aaa7963357d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.Так, согласно документу, за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность начальнику управления общероссийской информации объединенной главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлии Оглоблиной и заместителю начальника управления-начальнику службы мониторинга объединенной главной дирекции информации Яне Авдеевой.Также благодарностями были отмечены исполнительный директор-руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, специальный фотокорреспондент объединенной дирекции фотоинформации Сергей Гунеев.Кроме того, благодарность объявлена бильд-редактору отдела объединенной дирекции фотоинформации Алексею Бабушкину, бильд-редактору отдела объединенной дирекции фотоинформации Павлу Быркину, начальнику отдела объединенной дирекции фотоинформации Александру Вильфу, начальнику отдела дирекции информационных технологий Алексею Горелову, заместителю главного редактора Дмитрию Груздеву, директору дирекции медиадизайна Денису Золотареву, советнику Антону Шитикову.Также отмечены начальник отдела дирекции разработки программного обеспечения Василий Ильичев, заместитель руководителя продюсерского центра Михаил Кириллов, директор дирекции дизайна коммуникаций и рекламы Глеб Киселев, директор дирекции информационных технологий Сергей Макаров, заместитель директора объединенной дирекции фотоинформации - руководитель службы создания фотоконтента Иван Секретарев.Специальному фотокорреспонденту Григорию Сысоеву, руководителю продюсерского центра Кириллу Кожину, замдиректора дирекции разработки программного обеспечения Михаилу Корытову, директору дирекции разработки программного обеспечения Дмитрию Косареву, директору дирекции безопасности и защиты информации Михаилу Лабежихину также объявлена благодарность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260211/putin-nagradil-zamglavreda-rossiya-segodnya-blagodyrenko-1153124326.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), международная медиагруппа "россия сегодня", новости, сми, журналистика, россия, новости