Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260304/putin-obyavil-blagodarnost-sotrudnikam-rossii-segodnya-1153697725.html
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня" - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"
Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых... РИА Новости Крым, 04.03.2026
2026-03-04T19:41
2026-03-04T19:41
владимир путин (политик)
международная медиагруппа "россия сегодня"
новости
сми
журналистика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152419792_0:239:3045:1952_1920x0_80_0_0_593d48558acd770b633b6aaa7963357d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.Так, согласно документу, за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность начальнику управления общероссийской информации объединенной главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлии Оглоблиной и заместителю начальника управления-начальнику службы мониторинга объединенной главной дирекции информации Яне Авдеевой.Также благодарностями были отмечены исполнительный директор-руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, специальный фотокорреспондент объединенной дирекции фотоинформации Сергей Гунеев.Кроме того, благодарность объявлена бильд-редактору отдела объединенной дирекции фотоинформации Алексею Бабушкину, бильд-редактору отдела объединенной дирекции фотоинформации Павлу Быркину, начальнику отдела объединенной дирекции фотоинформации Александру Вильфу, начальнику отдела дирекции информационных технологий Алексею Горелову, заместителю главного редактора Дмитрию Груздеву, директору дирекции медиадизайна Денису Золотареву, советнику Антону Шитикову.Также отмечены начальник отдела дирекции разработки программного обеспечения Василий Ильичев, заместитель руководителя продюсерского центра Михаил Кириллов, директор дирекции дизайна коммуникаций и рекламы Глеб Киселев, директор дирекции информационных технологий Сергей Макаров, заместитель директора объединенной дирекции фотоинформации - руководитель службы создания фотоконтента Иван Секретарев.Специальному фотокорреспонденту Григорию Сысоеву, руководителю продюсерского центра Кириллу Кожину, замдиректора дирекции разработки программного обеспечения Михаилу Корытову, директору дирекции разработки программного обеспечения Дмитрию Косареву, директору дирекции безопасности и защиты информации Михаилу Лабежихину также объявлена благодарность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260211/putin-nagradil-zamglavreda-rossiya-segodnya-blagodyrenko-1153124326.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0f/1152419792_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_acbe891e5f1a936a47ea35d7c9be3df0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), международная медиагруппа "россия сегодня", новости, сми, журналистика, россия, новости
Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"

Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "России сегодня"

19:41 04.03.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин объявил благодарность сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня", соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовых актов.
Так, согласно документу, за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий объявлена благодарность начальнику управления общероссийской информации объединенной главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Юлии Оглоблиной и заместителю начальника управления-начальнику службы мониторинга объединенной главной дирекции информации Яне Авдеевой.
Также благодарностями были отмечены исполнительный директор-руководитель Международного мультимедийного пресс-центра Ольга Колева, специальный фотокорреспондент объединенной дирекции фотоинформации Сергей Гунеев.
Кроме того, благодарность объявлена бильд-редактору отдела объединенной дирекции фотоинформации Алексею Бабушкину, бильд-редактору отдела объединенной дирекции фотоинформации Павлу Быркину, начальнику отдела объединенной дирекции фотоинформации Александру Вильфу, начальнику отдела дирекции информационных технологий Алексею Горелову, заместителю главного редактора Дмитрию Груздеву, директору дирекции медиадизайна Денису Золотареву, советнику Антону Шитикову.
Также отмечены начальник отдела дирекции разработки программного обеспечения Василий Ильичев, заместитель руководителя продюсерского центра Михаил Кириллов, директор дирекции дизайна коммуникаций и рекламы Глеб Киселев, директор дирекции информационных технологий Сергей Макаров, заместитель директора объединенной дирекции фотоинформации - руководитель службы создания фотоконтента Иван Секретарев.
Специальному фотокорреспонденту Григорию Сысоеву, руководителю продюсерского центра Кириллу Кожину, замдиректора дирекции разработки программного обеспечения Михаилу Корытову, директору дирекции разработки программного обеспечения Дмитрию Косареву, директору дирекции безопасности и защиты информации Михаилу Лабежихину также объявлена благодарность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Андрей Благодыренко - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
11 февраля, 15:44
Путин наградил замглавреда "России сегодня" Андрея Благодыренко
 
Владимир Путин (политик)Международная медиагруппа "Россия сегодня"НовостиСМИЖурналистикаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:01В Крыму закрыли порядка 20 "наливаек"
21:45Россия вошла в тройку мировых лидеров по школьным олимпиадам
21:32В России с апреля вводят ГОСТ на маникюр
21:15Двухлетний ребенок погиб в ДТП с погрузчиком на трассе М-4 "Дон"
21:10Опасная игра: Путин о планах Киева по подрыву газоводов в Черном море
20:58Новая атака на Крым: ПВО сбила 29 беспилотников
20:51Путин допустил прекращение поставок российского газа в ЕС прямо сейчас
20:51В Крыму до лета построят дорогу возле "Артека"
20:47Морской транспорт в Севастополе остановили
20:40Дело Бальбека рассмотрит суд Симферополя
20:38В Крыму молодым заводчанам будут платить до 300 тысяч рублей
20:26Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море
20:03Встреча Путина и Сийярто в Кремле – главные заявления
19:41Путин объявил благодарность сотрудникам "России сегодня"
19:37Принудительно попали в ВСУ – Путин освободил пленных венгров
19:33В Крыму обезвредили мины и снаряды
19:25Крестик и обручальное кольцо: в катакомбах Керчи подняли останки партизан
19:19В Крыму создают сварочный аппарат с дистанционным управлением
18:41В Тульской области из-за снега рухнула крыша завода – погиб человек
18:34Путин установил штатную численность ВС России
Лента новостейМолния