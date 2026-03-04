Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море
Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море
Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море - РИА Новости Крым, 04.03.2026
Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море
Президент России Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море. Об этом российский лидер сказал журналисту... РИА Новости Крым, 04.03.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148410609_0:128:3092:1867_1920x0_80_0_0_ed054a15b2483989cd54bfbc0d060f2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море. Об этом российский лидер сказал журналисту Павлу Зарубину.В среду Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, сейчас российское дипведомство и загранпредставительства подключились к операции по спасению членов экипажа российского газовоза, двое из которых получили ожоги в связи с ударом.Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с атакой, добавила дипломат."Подобные действия (если они подтвердятся) являются актом терроризма, вопиющим нарушением норм международного права и представляют собой прямую угрозу безопасности судоходства. Поскольку речь идет о газовозе, который следовал с грузом, последствия нападения на него влекут за собой еще и колоссальный ущерб окружающей среде", - заключила Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
владимир путин (политик), россия, средиземное море, министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, безэкипажные катера, теракт, терроризм, в мире, новости, безопасность
Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море

Нападения на российский газовоз является террористической атакой – Путин

20:26 04.03.2026 (обновлено: 20:45 04.03.2026)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море. Об этом российский лидер сказал журналисту Павлу Зарубину.
В среду Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.
"Это террористическая атака. Мы уже не первый раз сталкиваемся с вещами подобного рода", - сказал Путин.
По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, сейчас российское дипведомство и загранпредставительства подключились к операции по спасению членов экипажа российского газовоза, двое из которых получили ожоги в связи с ударом.
"По имеющимся у нас данным, все 30 членов экипажа спасены, находятся в безопасности, двоим, получившим ожоги, оказывается медицинская помощь во взаимодействии с прибрежным государством. Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать ситуацию и готовы оказать необходимое содействие российским гражданам", - уточняется в заявлении.
Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с атакой, добавила дипломат.
"Подобные действия (если они подтвердятся) являются актом терроризма, вопиющим нарушением норм международного права и представляют собой прямую угрозу безопасности судоходства. Поскольку речь идет о газовозе, который следовал с грузом, последствия нападения на него влекут за собой еще и колоссальный ущерб окружающей среде", - заключила Захарова.
Владимир Путин (политик)РоссияСредиземное мореМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваБезэкипажные катераТерактТерроризмВ миреНовостиБезопасность
 
