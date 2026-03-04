https://crimea.ria.ru/20260304/putin-nazval-teraktom-ataku-na-rossiyskiy-gazovoz-v-sredizemnom-more-1153698634.html

Путин назвал терактом атаку на российский газовоз в Средиземном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назвал террористической атакой нападение на российский газовоз в Средиземном море. Об этом российский лидер сказал журналисту Павлу Зарубину.В среду Минтранс России сообщил об атаке украинских безэкипажных катеров по российскому газовозу "Арктик Метагаз" в Средиземном море близ Мальты. Удар был нанесен с побережья Ливии. На борту судна находились 30 россиян. Все они спасены.По данным официального представителя МИД России Марии Захаровой, сейчас российское дипведомство и загранпредставительства подключились к операции по спасению членов экипажа российского газовоза, двое из которых получили ожоги в связи с ударом.Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер в связи с атакой, добавила дипломат."Подобные действия (если они подтвердятся) являются актом терроризма, вопиющим нарушением норм международного права и представляют собой прямую угрозу безопасности судоходства. Поскольку речь идет о газовозе, который следовал с грузом, последствия нападения на него влекут за собой еще и колоссальный ущерб окружающей среде", - заключила Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

